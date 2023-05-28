醫療暴力多不罰不訴 陳時中：檢方應盡快提公訴
今天小英之友會全國同步公益捐血活動，全國榮譽總會長陳時中今天中午抵達嘉義市垂楊捐血室，呼籲民眾挽袖捐血做愛心。對於衛服部統計，醫療暴力多不罰不訴，曾任衛福部長的陳時中說，有這樣的暴力狀況，檢方應盡快提起公訴。
對於衛服部公布「醫療機構內發生妨礙醫療業務執行案件統計」，去年行政處分及司法偵查採不罰、不起訴比率高；陳時中表示，有類似這樣的醫療暴力情況時，毋枉毋縱，檢察官盡快提起公訴。
小英之友會嘉義市總會長黃淑英表示，每年520會辦全國性捐血活動，由於這幾年疫情影響，停辦2年半，今年陸續恢復舉辦捐血，每年寒暑假常缺血，小英之友會平時進行各項公益活動，如老人扶助、長照等，依照小英總統的指示持續推廣。
11點陳時中抵達會場受到民眾熱情歡迎，不少人排隊簽名。陳時中表示，小英之友會長年在各地辦公益捐血活動，今年也不例外，今年更是熱絡盛大，垂楊捐血室設備佳，員工熱心，是非常好的捐血場所，捐血一袋救人一命，歡迎大家來捐血。
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