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影／蔡英文總統參拜木柵忠順廟 邀眾人拚觀光、拚經濟
木柵忠順廟保儀大夫公1266週年聖誕千秋祝壽大典上午舉行，應邀出席的蔡英文總統在致詞時表示，非常高興參加祝壽大典，忠順廟是木柵信仰中心，這是她第2次來忠順廟，第一次是2019年，之後就經歷了3年的百年大疫，這段時間也是台灣最具挑戰的時刻，感謝保儀大夫保佑台灣，讓台灣「關關難過關關過」。
蔡英文話鋒一轉，疫情逐漸趨緩，政府要加把勁讓經濟往上衝，新內閣在行政院長陳建仁、鄭文燦領導下，希望衝出經濟，也拚觀光。近期在路上看到愈來愈多外國民眾，就代表觀光客回來了，政府預計今年能夠達到600萬名觀光客，目前已經有200萬，所以要繼續加油，也拜託大家，儘量鼓勵國外朋友來台灣玩，讓他們看見台灣，也讓國家在疫情後有更強發展跟動力。
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