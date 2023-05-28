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謝衣鳯：賴清德不告訴民眾台海風險是贏得選戰最大策略

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨副秘書長、立委謝衣鳯。圖／取自謝衣鳯提供影片
國民黨副秘書長、立委謝衣鳯。圖／取自謝衣鳯提供影片

民進黨總統參選人賴清德表示，選擇民進黨會發生戰爭，這不是事實，民進黨二度執政都不曾發生。國民黨立委謝衣鳯說，烏俄戰爭後，台海成為最有可能發生戰爭的地點，賴清德不讓民眾知道這樣的風險，難道這是賴清德想贏得選戰的最大策略。

謝衣鳯表示，在烏俄戰爭後，台海已經變成了世界上最有可能發生戰爭的地點，這是世界皆知的一個事實，難道要角逐總統寶座的副總統賴清德不知道嗎？為什麼賴會舉例過去在前總統陳水扁執政及現在蔡英文執政時，台灣都沒有發生戰爭？但這是一個正在演變的情勢。

謝衣鳯說，也許在台灣的社會當中，還有安居樂業的老百姓，不了解有烏俄戰爭的發生，但身為要角逐國家領導人、要角逐總統寶座的賴清德，相信他一定了解。但為什麼賴不告訴民眾？是不是因為這是賴的選戰策略，讓民眾不知道這個風險，才是賴清德贏得選戰的最大策略。

戰爭 賴清德 民進黨

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