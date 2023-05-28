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黃仁勳台大演講完 就有股票交流群？ 美女議員：都是假的

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員顏若芳說，看到昨天才剛在台灣大學畢業典禮致詞的NVIDIA創辦人黃仁勳，今天一打開臉書，居然馬上就有詐騙集團打著黃仁勳的名號買廣告。圖／引用自顏若芳臉書
北市議員顏若芳說，看到昨天才剛在台灣大學畢業典禮致詞的NVIDIA創辦人黃仁勳，今天一打開臉書，居然馬上就有詐騙集團打著黃仁勳的名號買廣告。圖／引用自顏若芳臉書

有「AI教父」之稱的輝達（Nvidia）執行長暨創辦人黃仁勳昨受邀擔任台灣大學畢業典禮貴賓致詞，掀起各界熱議黃仁勳的成功之路。不過今一早，北市議員顏若芳一打開臉書，居然馬上就有詐騙集團打著黃仁勳的名號買廣告，邀請網友加入股市群組，還有網友稱讚是「台灣之光」。議員顏若芳呼籲「這是假的」，並批真是詐騙無極限，令人防不勝防！

顏若芳今天在臉書貼出一張詐騙廣告，廣告上頭稱是「台灣囝仔黃仁勳」，並表示「我是輝達創辦人....，也是台南囝仔....，近期因為Nvidia第二季業績大漲....，現在他聯合許多財經專家組建股票交流群.....，希望幫助想學好股票的有緣人」，想不到這則臉書還真吸引數百網友按讚。顏若芳提醒「這是假的」。

顏若芳說，看到昨天才剛在台灣大學畢業典禮致詞的NVIDIA創辦人黃仁勳，今天一打開臉書，居然馬上就有詐騙集團打著黃仁勳的名號買廣告，顏說，她細看台北市警察局針對現在最流行的電信網路詐騙的宣導經費少得可憐，雖然表面上破案數字風光，卻依舊沒有造成遏止效果，以假亂真的詐騙手法讓許多民眾畢生心血付諸流水，真的欲哭無淚。

顏若芳也表示，她強烈要求台北市警察局全面提升電信網路詐欺犯罪的偵辦設備以及宣導強度，讓民眾建立警覺心，以免誤信網路詐騙資訊，傷財傷身！

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