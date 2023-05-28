【專家之眼】是誰毀了陳致中？愛之能勿勞乎？

關於教育子女，孔子有兩句話值得奉為圭臬，信仰它、遵守它，下一代或許無法成龍成鳳，但至少不會毀了他的一生，也不用「死諫」。

5月26日，立法院通過《選罷法》修正案，其中第26條規定，「犯洗錢防制法判決確定者不得參選」，據此，高雄市議員陳致中將終生不得參選公職。原因是陳致中犯下洗錢罪而被判刑1年定讞，並已經在5月11日入獄服刑。換言之，即使一年後出獄，除非又修改法律，否則，陳致中再也無法參選公職，只能從事其他職業。當然，陳致中不一定要從政，從事其他行業一樣可以對社會有所貢獻，可以為子女的驕傲。

是誰讓陳致中坐牢的？是判他一年徒刑的法官嗎？當然不是。是陳致中自己嗎？是的。如果不是他的犯罪事實證據確鑿，憑他貴為阿扁的公子，又是台大法律系畢業，具有法律專業，怎麼可能俯首認罪？因此，罪是犯下了，沒有問題，何況，這個案子也已經吵了十多年，早該結案了，再拖下去，對誰都不好。

然而，問題來了，陳致中這麼聰明的人怎麼會犯罪呢？根據他自己的說法，他在洗錢案中是「被指示、支配的角色」，儘管洗來的錢放在他在瑞士銀行的戶頭裡面。所以，他是犯罪了，但他是人頭，主嫌是他的媽媽，若非他媽媽要他這麼做，他就不會犯罪了。難道，吳淑珍不愛自己的兒子？故意陷害自己的兒子？當然不可能。

事實是，吳淑珍太愛自己的兒子了，所以，把錢都給他了，她很擔心致中錢不夠用，所以，盡其可能幫他多準備一些，畢竟，台灣的生存成本很高、教育支出昂貴、醫療費用不便宜、一輛轎車都要好幾百萬，好一點的房子起碼要上億。不給自己的孩子多留一點，以後孩子會受苦。

那麼，吳淑珍愛她的孩子的方式對嗎？不對。吳淑珍不是在幫他，反而是在害他，害陳致中坐牢、害陳致中出獄之後無法從事他熱愛的政治事業，人格有了瑕疵。孔子說：「愛之，能勿勞乎」，錢穆把「勞」解釋成「勉其勤勞」，這樣的解釋是錯的。「勞」宜解釋成「吃苦頭」。吳淑珍要真愛他的兒子，就應該讓陳致中吃苦頭，給他挫折磨練，而非讓他坐享其成。

怎麼樣才算是一個好的父親或是母親呢？歐陽修的父母可為參考。根據《瀧岡阡表》的描述，歐陽修的父親歐陽觀在歐陽修四歲時就過世，由寡母守節一手養大。歐陽觀在世時，只是個小官，俸祿微薄，但清廉，樂善好施，喜歡交朋友，以至於薪水經常用光，還對他的太太說：「不要被錢所累」，以致於歐陽觀過世時，竟沒能留下一片瓦，一畝地。

由於歐陽觀宅心仁厚、為人正直，因此，歐陽修的母親對歐陽修說：「吾不能知汝之必有立；然知汝父之必將有後也」，也就是歐陽修的母親不知道歐陽修長大之後能否成才，但是歐陽觀的後代必出賢人。孔子說：「其身正，不令而行；其身不正，雖令不從」，正因為歐陽修的父親立下好榜樣，因此，根本不用擔心孩子會做壞事、無法養活自己，也不用等上百千年，就在第二代，就印證了歐陽修的母親的斷言：歐陽觀之後必有賢人出。

歐陽修說：「為善無不報，而遲速有時，此理之常也。惟我祖考，積善成德，宜享其隆，雖不克有於其躬，而賜爵受封，顯榮褒大，實有三朝之錫命，是足以表見於後世，而庇賴其子孫矣。」如果阿扁夫妻真的愛致中，有意「庇賴子孫」，應效法歐陽觀，而非「死諫」。