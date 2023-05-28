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4大法官提名 蔡總統本周公布人選

聯合報／ 記者蕭白雪／台北報導
司法院高層透露，蔡英文總統對新大法官人選已心有所屬。記者許正宏／攝影
司法院高層透露，蔡英文總統對新大法官人選已心有所屬。記者許正宏／攝影

今年九月底有四位大法官任期屆滿，據司法院長許宗力在大法官群組透露的訊息，蔡英文總統對新大法官人選已心有所屬，包括最高法院審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律系教授陳忠五、律師尤伯祥四人可望獲提名。蔡英文總統最快本周正式公布提名人選。

現任大法官吳陳鐶、林俊益、黃虹霞、蔡明誠等四人任期到今年九月卅日，依慣例總統府由大法官審薦小組討論後，將適合名單送請總統選擇提名人選；據了解，蔡總統已從審薦小組送交的名單中，挑選出她心目中適當的大法官人選，本周就會正式對外公布，預計立法院將在臨時會期間進行大法官人選的審查與投票。

目前民進黨在立法院占絕對多數席次，總統提名的大法官人選可望順利通過同意權審查，十月後將出現全部十五位大法官，全都是由蔡英文總統提名任命。

目前傳出將被提名的人選，律師尤伯祥是民間司改會成員、曾擔任太陽花學運案等多起案件辯護律師，也曾是促進轉型正義委員會兼任委員；留法的台大法律系教授陳忠五專長在民法，他曾在黨產會研討會表示，現在是加速轉型正義時刻，黨產追討對於被追討的政黨及附隨組織，有助早日對財產重新規劃，恢復正常的政黨競爭，該還就還，不該還的就保障財產。

朱富美曾擔任檢察官，具有台大法律博士學歷，她的丈夫是現任檢察總長邢泰釗，朱富美本人除多年檢察官經歷，也曾擔任總統府第一局副局長、前行政院長張俊雄辦公室主任等職務。

蔡彩貞是司法官訓練所廿一期結業，曾擔任司法院刑事廳長、士林地院院長等，是此次司法院推薦人選中，在最高法院資歷最久者。

大法官 司法院 蔡英文

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