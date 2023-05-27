陳水扁曝7年來首度握蔡英文手 酸：比那一位有溫度多了

立法院昨三讀「公職人員選舉舉罷免法部分條文修正草案」，曾犯洗錢防制法者，終身不得參選，高雄市前議員陳致中政治生涯恐就此中斷。前總統陳水扁今天臉書表示，今天參加靜宜大學法律系教授林淑雅的告別式，是7年來第一次握到蔡英文總統的手，「比起那一位有溫度多了」。外界解讀「那一位」，正是選罷法最大推手賴清德。

陳水扁指出，1999年總統候選人阿扁到蘭嶼，與原住民部落代表簽署「原住民族與台灣新政府的新夥伴關係」協定，就是出自林淑雅的倡議推動，20年前陳師孟受委籌設凱達格蘭學校，當時工作小組大約5人，林淑雅是創校校長陳師孟的得力助手，也是創校元老。

陳水扁說，媒體報導蔡總統親自到林淑雅靈前頒褒揚令，離去前還特別到他面前，兩人不只打招呼，還「哈拉」了幾句。事實是，蔡總統主動和自己握手，並表達關懷慰問之意，「這是七年來的第一次，阿扁感受到了，比起那一位有溫度多了」。