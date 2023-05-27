關切WHO兩大提案 薛瑞元：不讓台灣成為被歧視的國家

今年第76屆世界衛生大會（WHA）我國仍未獲邀請。衛福部長薛瑞元仍帶領衛福部官員組成世衛行動團前往日內瓦參與雙邊會議，並於今天上午返國。

薛瑞元說，世界衛生組織（WHO）已宣布新冠疫情從國際公共衛生緊急事件中解除，目前WHA在做兩件重要的事，第一是擬定大流行公約（CA+），以及將修正國際衛生條例（IHR），這兩部分都和台灣有密切關係。與其他國家進行雙邊論壇時，均希望可以表達藉由該國影響力，讓台灣的意見可以在WHA表達意見。

舉例來說，疫苗採購及分配是台灣非常關心的事，如未來遊戲規則要如何進行，如疫苗尚未完成完整研發，必須用於緊急使用授權（EUA）時，可能需透過政府與藥廠簽約採購，而WHO在疫苗分配上應有一定的責任，不能讓有錢的國家把疫苗都搶購一空，沒有錢的國家人民卻得不到疫苗的保護，因疫情、病毒不分國界。

為何這對台灣非常重要？薛瑞元說，新冠疫情期間，一個政府自行採購疫苗，要與藥廠談定適當的量與價格，都是非常困難的事情，「竟然還有一個國家買疫苗，還要經過另一個國家，它說可以買才能買，這就是台灣」。

至於，所謂台灣有哪些國家談及大流行公約等議題，以及採購疫苗事件，指的是哪一款疫苗？薛瑞元說，與哪些國家談到這樣的問題，不方便透露，但絕不是漫無目的地去談。至於是那一支疫苗？薛瑞元說，「我想，這個大家都知道」，因為台灣採購疫苗，還需要某個國家底下的代理商同意，台灣才買得到。

另國際衛生條例（IHR）修正部分，雖然台灣好像是可以參與國際衛生條例，但並非真正的聯繫窗口，只是掛在中國下的一個聯繫點，若WHO要通過IHR傳播任何訊息，台灣必須透過中國才能得知，因此，獲得訊息可能都是二手訊息，甚至是重要的訊息會被中國從中「攔截」、「吃掉」，台灣完全得不到。往後，條例修正時，衛福部會強烈注意，並透過友好國家強烈表達台灣的關切及意見，讓WHO運作更為公平，「不要讓台灣成為被歧視的國家」。

世衛行動團發言人、健保署長石崇良說，國際衛生條例最重要的作用為訊息傳遞，但疫情期間，WHO會員國發現，IHR無法顧及疫苗、藥物、檢驗試劑等採購，以及病毒株分享等，因此，今年WHA多討論大流行公約的制定，預定於明年大會通過，因此在日內瓦期間，與多國進行雙邊論壇時，已表達希望非WHO會員國也可以參與大流行公約，如此才能形成真正的全球衛生安全網。