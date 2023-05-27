世衛行動團爭取參與WHA觀察員 薛瑞元：結果不令人滿意

今年第76屆世界衛生大會（WHA）於本月22至30日於日內瓦舉辦，但我國仍未獲邀請。即便如此，衛福部長薛瑞元仍帶領衛福部官員組成世衛行動團前往日內瓦參與雙邊會議，並於今天上午返國並舉行記者會。薛瑞元表示，對於世界衛生組織（WHO）因政治因素未邀請我國實質參與WHA，深表遺憾及不滿，我國需繼續努力。

薛瑞元於記者會剛開始就說，沒有接到大家（媒體）的電話，有一點想念，同時表示健康是基本人權、普世價值，這次前往日內瓦舉行國際記者會及遞交抗議函，除對WHO及中國表達嚴正抗議外，同時傳達我國參與國際會議的意願與決心。

第一次帶領世衛行動團，薛瑞元說，「我首次帶團，沒有比較，就沒有傷害。」雖然行程非常緊湊，真的很累，但是在做一件有意義的工作。但以結果論來講，希望參與WHO成為WHA的觀察員，「結果並不令人滿意」，但不會因此感受到挫折。

薛瑞元表示，這次至日內瓦已走完相關行程，這次與40個國家進行雙邊會議，超過去年的31國，並積極爭取猜與醫藥專業會議，感覺這次成果還不錯，並與重要國家間交換意見。

至於出國前，薛瑞元曾說，希望能與穆斯林國家進行交流。薛瑞元說，擴大交流圈非一簇可及，必須事先規劃及準備，這次在日內瓦與世界醫師會（WMA） 會議時提到，期待透過WMA平台有機會和穆斯林國家醫師進行接觸與互訪，其實穆斯林國家面向很廣，如印尼、馬來西亞，台灣都有接觸，而與中東的穆斯林國家交流，這是未來方向。

世衛行動團發言人、健保署長石崇良說，這次參與行動團非常感動，衛福部等官署及民間團體很多人參與，更看到許多年輕人，大家都十分熱情，政府會積極努力，朝向成為WHA觀察員，及WHO成員國目標邁進。