世衛行動團返台 薛瑞元：不放棄叩關WHA以實力突圍

為爭取參與世界衛生大會（WHA），衛福部長薛瑞元率世衛行動團飛到瑞士日內瓦，雖然台灣今年第七度遭世界衛生大會(WHA)拒於門外，今天在返國記者會中許瑞元表示，以結果論來說，參與WHO或成為WHA觀察員的結果雖不令人滿意，但不會因此而感受到挫折。若以人口來論的話，台灣已經接觸的不少，而接下來中東國家方面將是他們努力的方向，也許下一個是與土耳其的醫療界進行接觸，藉由專業之間的溝通再逐步的往前進展。

衛福部今天下午舉行的「世衛行動團返國記者會」，包含衛福部長薛瑞元、健保署長石崇良、疾管署副署長羅一鈞、國合組技監劉麗玲，以及世衛行動團團員等人出席。