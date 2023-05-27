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世衛行動團返台 薛瑞元：不放棄叩關WHA以實力突圍

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
雖然台灣今年第七度遭世界衛生大會(WHA)拒於門外，今天在返國記者會中許瑞元表示，結果雖不令人滿意，但不會因此而感受到挫折。「世衛行動團返國記者會」，包含衛福部長薛瑞元（右二）、健保署長石崇良（左二）、疾管署副署長羅一鈞（右一）、國合組技監劉麗玲（左一）等人出席，回應媒體提問。記者林俊良／攝影
雖然台灣今年第七度遭世界衛生大會(WHA)拒於門外，今天在返國記者會中許瑞元表示，結果雖不令人滿意，但不會因此而感受到挫折。「世衛行動團返國記者會」，包含衛福部長薛瑞元（右二）、健保署長石崇良（左二）、疾管署副署長羅一鈞（右一）、國合組技監劉麗玲（左一）等人出席，回應媒體提問。記者林俊良／攝影

為爭取參與世界衛生大會（WHA），衛福部長薛瑞元率世衛行動團飛到瑞士日內瓦，雖然台灣今年第七度遭世界衛生大會(WHA)拒於門外，今天在返國記者會中許瑞元表示，以結果論來說，參與WHO或成為WHA觀察員的結果雖不令人滿意，但不會因此而感受到挫折。若以人口來論的話，台灣已經接觸的不少，而接下來中東國家方面將是他們努力的方向，也許下一個是與土耳其的醫療界進行接觸，藉由專業之間的溝通再逐步的往前進展。

衛福部今天下午舉行的「世衛行動團返國記者會」，包含衛福部長薛瑞元、健保署長石崇良、疾管署副署長羅一鈞、國合組技監劉麗玲，以及世衛行動團團員等人出席。

薛瑞元表示，這次有和幾個重要的國家舉行雙邊會談，但台灣若要擴大交友圈子，也不是說一蹴可及。關於和穆斯林國家的接觸，他說到，自己與世界衛生會（WMA）早餐會談的時候有提到，世界衛生會的會長、秘書長都有出席，「台灣提出希望藉由WMA的平台，看有沒有機會跟穆斯林國家的醫師們，能夠進一步的認識、接觸，再來安排互訪」。薛瑞元表示，所謂的穆斯林國家其實包含很廣，而台灣現在關係已經建立起來的，例如印尼、馬來西亞都算穆斯林國家，人口加起來也是佔穆斯林國家相當大的比例，「中東國家方面是未來我們可以努力的方向，也許下一個是與土耳其醫療界的來做接觸，藉由專業之間的溝通再逐步的往前進展」。

衛福部長薛瑞元（中）今天在返國記者會中表示，以結果論來說，參與WHO或成為WHA觀察員的結果雖不令人滿意，但不會因此而感受到挫折。健保署長石崇良（左）、疾管署副署長羅一鈞（右）陪同出席。記者林俊良／攝影
衛福部長薛瑞元（中）今天在返國記者會中表示，以結果論來說，參與WHO或成為WHA觀察員的結果雖不令人滿意，但不會因此而感受到挫折。健保署長石崇良（左）、疾管署副署長羅一鈞（右）陪同出席。記者林俊良／攝影
衛福部長薛瑞元，今天在返國記者會中表示，以結果論來說，參與WHO或成為WHA觀察員的結果雖不令人滿意，但不會因此而感受到挫折。記者林俊良／攝影
衛福部長薛瑞元，今天在返國記者會中表示，以結果論來說，參與WHO或成為WHA觀察員的結果雖不令人滿意，但不會因此而感受到挫折。記者林俊良／攝影
衛福部今天舉行的「世衛行動團返國記者會」，包含衛福部長薛瑞元（右二）、健保署長石崇良（左二）、疾管署副署長羅一鈞（右一）、國合組技監劉麗玲（左一）等人出席，回應媒體提問。記者林俊良／攝影
衛福部今天舉行的「世衛行動團返國記者會」，包含衛福部長薛瑞元（右二）、健保署長石崇良（左二）、疾管署副署長羅一鈞（右一）、國合組技監劉麗玲（左一）等人出席，回應媒體提問。記者林俊良／攝影
雖然台灣今年第七度遭世界衛生大會(WHA)拒於門外，今天在返國記者會中許瑞元表示，結果雖不令人滿意，但不會因此而感受到挫折。「世衛行動團返國記者會」，包含衛福部長薛瑞元（右二）、健保署長石崇良（左二）、疾管署副署長羅一鈞（右一）、國合組技監劉麗玲（左一）等人出席，回應媒體提問。記者林俊良／攝影
雖然台灣今年第七度遭世界衛生大會(WHA)拒於門外，今天在返國記者會中許瑞元表示，結果雖不令人滿意，但不會因此而感受到挫折。「世衛行動團返國記者會」，包含衛福部長薛瑞元（右二）、健保署長石崇良（左二）、疾管署副署長羅一鈞（右一）、國合組技監劉麗玲（左一）等人出席，回應媒體提問。記者林俊良／攝影
雖然台灣今年第七度遭世界衛生大會(WHA)拒於門外，衛福部長薛瑞元（右）今天在返國記者會中表示，以結果論來說，參與WHO或成為WHA觀察員的結果雖不令人滿意，但不會因此而感受到挫折。記者會中，衛福部長薛瑞元（右）一度與健保署長石崇良（左）低頭交換意見。記者林俊良／攝影
雖然台灣今年第七度遭世界衛生大會(WHA)拒於門外，衛福部長薛瑞元（右）今天在返國記者會中表示，以結果論來說，參與WHO或成為WHA觀察員的結果雖不令人滿意，但不會因此而感受到挫折。記者會中，衛福部長薛瑞元（右）一度與健保署長石崇良（左）低頭交換意見。記者林俊良／攝影

穆斯林 薛瑞元

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