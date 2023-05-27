蔡總統：台灣是全球公衛一分子 續拚國際空間

蔡英文總統今天接見「世衛行動團」時表示，遺憾第76屆世界衛生大會（WHA）未將台灣參與的提案納入議程，但台灣是全球公衛的一分子，會持續努力開拓國際空間，相信總會有突破。

WHA在21日至30日舉行，衛福部長薛瑞元率領的「世衛行動團」雖然未獲邀進入WHA場內，但在場外實質醫療交流有多方進展，今天與團員、無任所大使吳運東等人共同接受蔡總統接見。

蔡總統接見時指出，很遺憾WHA未將台灣參與的提案納入議程，但台灣走向世界的腳步不會停下來，如同薛瑞元所說「久叩WHA不進難免失落，但不放棄也不用急」，只要台灣持續壯大，一步一腳印跟世界交朋友，相信總會有突破的一天。

蔡總統說，世衛行動團在日內瓦不但進行多場雙邊會談，拓展政府間醫衛合作，也跟「世界醫師會」合作，舉辦緊急醫療論壇。另外，世衛行動團也透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），與美國、日本、澳洲交換防治COVID-19的經驗。

蔡總統表示，感謝世衛行動團團結海內外的力量，積極向世界傳遞台灣的聲音，在艱困的國際情勢下，為台灣爭取國際支持，在日內瓦的交流經驗，不只對台灣非常珍貴，更向世界展現，台灣有意願也有能力做出更多貢獻。

蔡總統指出，因為世衛行動團的持續耕耘，國際社會對台灣的支持越來越強勁，今年除了有12個友邦，在世界衛生組織（WHO）提案為台灣仗義執言，也有13個理念相近的國家，在WHA發聲支持台灣，創下歷史新高。

蔡總統說，台灣是世界的夥伴，也是全球公衛的一分子，因為有大家的努力，在爭取參與WHA和WHO的路上，台灣並不孤單，「我們一起繼續打拚，為台灣開拓更寬廣的國際空間」。