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「有人已婚又未婚」？談兩岸不統不獨論述 曹興誠：根本自欺欺人

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
聯電創辦人曹興誠今天到中興大學演講「為什麼台灣可以走向文明社會，而中國不行？」記者余采瀅／攝影
聯電創辦人曹興誠今天到中興大學演講「為什麼台灣可以走向文明社會，而中國不行？」記者余采瀅／攝影

聯電創辦人曹興誠今天到中興大學演講「為什麼台灣可以走向文明社會，而中國不行？」曹興誠從西方啟蒙運動的歷史，談台灣獨立運建國作為文明進展的必然，他鼓勵台灣只要維持獨立地位，遵守啟蒙精神，求真求善求美，必定有光明的前途。針對兩岸不統不獨論述，曹興誠表示，「有人已婚又未婚嗎？」根本是騙子、自欺欺人，台灣不能保持現狀，絕對會被武力修理。

台中市好民文化行動協會與台灣中社等中部公民團體舉辦「2023好國學院：認知作戰及民主防衛」系列活動，今天演講邀請聯電創辦人曹興誠，以「台灣的光明前途」為題，講述台灣為何可以走向文明而中國不行。

曹興誠演講一開始就說「我是正港的台灣人」，曹在演講中提到，馬英九先前到中國祭祖，不理解祭祖為何要到這麼遠？700萬年前的祖先都是猩猩，也不用到中國祭祖，到動物園拜就好了。

曹興誠說，「為什麼台灣可以走向文明社會，而中國不行？」其實中國也可以，只是現在很難，因為中國被黑道詐騙集團綁架，暫時離文明很遠，但是台灣很幸運，跟著世界文明的大道，但是要小心被推到反文明的深淵。

曹興誠提到，啟蒙運動過程中分為三個面向，人本主義是「求善」，理性與科學是「求真」，技術與工業就是「求善」，人類把「真善美」落實在法律裡面，不再只是空泛；而獨立是文明趨勢，獨立代表成就與光榮，「台灣只要維持獨立地位，遵守啟蒙精神，必定有光明的前途」。

曹興誠表示，中共完全違反啟蒙精神，中共不顧事實、踐踏人本主義與人權、反對民主、法治，不尊重市場規律與誠信，偷拐搶騙無所不用其極，完全不講「求真」、「求善」、「求善」，也沒辦法文明，這就是種騙術。

「台灣獨立與世界為友，統一則與世界為敵。」曹興誠表示，有人說不統不獨，但世界沒有這種地方，「有人說已婚又未婚嗎？」根本是騙子、自欺欺人，台灣不能保持現狀，絕對會被武力修理。

曹興誠 中共 台灣人 中興大學 馬英九

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