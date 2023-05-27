快訊

71層樓高空開艙門只因「很悶想下機」！韓亞航班座位緊急停售、男嫌恐被關10年

翻譯過「源氏物語」！連戰表姊、旅美作家林文月過世 享耆壽90歲

「基層要他入黨？」空降參選永和立委 李正皓：不適合以民進黨籍身分參選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳明通學倫案 台大校長陳文章證實昨有討論 就看檢舉人是否願意公開

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台灣大學校長陳文章上午出席畢業典禮，典禮後接受媒體訪問。記者曾原信／攝影
台灣大學校長陳文章上午出席畢業典禮，典禮後接受媒體訪問。記者曾原信／攝影

新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦的台大國發所碩士論文遭認定抄襲，學位雙雙遭撤銷，指導教授、前國安局長陳明通也由學倫審定會、教評會接續調查。台大昨天再度召開校級教評會，但會後僅說明簡要程序，並未指涉任何當事人，但台大校長陳文章今天在台大畢業典禮後接受媒體聯訪時表示，「昨天是有討論到陳明通教授的事。」但討論結果還要再經確認，並依照往例僅回覆檢舉人。

去年學倫案爆發後，陳明通隨即向台大辦理退休，但其因學倫案已遭外界檢舉，仍必須經由學倫審定會、學校教評會調查。台大國發所日前聲明也曾表示，教評會將討論「陳教授被檢舉疑涉學生論文指導不周案」。

陳文章今天接受媒體聯訪時證實，昨日教評是有討論到陳明通教授的事，但會議結果還須經確認，屆時比照往例，學校會將確認後的結果直接函覆檢舉人，屆時就看檢舉人是否願意公開。

也由於陳明通已向台大提出退休，且退休案已送至教育部，但教評會結果恐影響陳明通是否能安然退休。陳文章也說，屆時教評會結果也會通知教育部，讓教育部判斷或處理退休事宜。

台大昨天並未公開結論，僅表示，教師懲處案件尚包含許多教師個資，若直接公開除可能違反政府資訊公開法外，亦有違反個人資料保護法的疑慮。

台大 陳明通 教育部

延伸閱讀

棒球名校仁義高中停招起死回生？私校退場條例上路重新復招2班90人

林智堅、鄭文燦論文抄襲…陳明通安全下莊？台大校教評會今有結論

退場校地蓋社宅？教育部評估中州科大等4校

台灣應儘量避免戰爭 邱國正直言：一旦開打真的很慘

相關新聞

民進黨不滿法官判國賠理由 謝衣鳯：不尊重憲法就修法

中國大陸一名錢姓男子2018年來台騎單車環島，路途被漏電路燈電擊身亡，高雄地院以法務部函釋，中國地區人民也是我國人民，判...

政院核定警務加給提升15%　鄭文燦：具體行動支持警察

行政院昨天核定，7月起警察警勤務加給調升15％，被質疑有選舉考量。行政院副院長鄭文燦今天受訪表示，挺警察、照顧警察的權益...

陳明通學倫案 台大校長陳文章證實昨有討論 就看檢舉人是否願意公開

新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦的台大國發所碩士論文遭認定抄襲，學位雙雙遭撤銷，指導教授、前國安局長陳明通也由學倫...

鄭文燦：調高警勤加給 消防署專業加給等同步提高

行政院核定，今年7月起調高警勤加給15%，行政院副院長鄭文燦今天表示，挺警察、照顧基層警察是最基本的，調高警勤加給是非常...

光電砍鳳「林」／大面積光電怎管？地方官員嘆「流竄難管理」 專家籲3方面著手

近年蔡政府積極推動光電，卻因缺乏配套在全台引發民怨，記者此次走訪花蓮調查時，地方政府也抱怨光電開發資訊不透明，連他們都不知道設置地點，憂心對觀光造成衝擊。為化解綠能與社會、生態之間的矛盾，東華大學環境學院團隊啟動環境調查，專家則建議大面積光電應納入環評，盼為土地、生態與民眾把關，防止光電開發走向失控。...

接下藍營大旗 侯友宜的4個考驗才剛開始

國民黨中常會17日提名新北市長侯友宜參選總統，民眾黨也確認台北市前市長柯文哲披戰袍出征，再加上民進黨主席賴清德，三個主要政黨的提名都底定了。聯合報馬上自18日起，針對總統選情進行民意調查，結果頗出各界意外，但其中確有若干資訊值得討論...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦