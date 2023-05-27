陳明通學倫案 台大校長陳文章證實昨有討論 就看檢舉人是否願意公開

新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦的台大國發所碩士論文遭認定抄襲，學位雙雙遭撤銷，指導教授、前國安局長陳明通也由學倫審定會、教評會接續調查。台大昨天再度召開校級教評會，但會後僅說明簡要程序，並未指涉任何當事人，但台大校長陳文章今天在台大畢業典禮後接受媒體聯訪時表示，「昨天是有討論到陳明通教授的事。」但討論結果還要再經確認，並依照往例僅回覆檢舉人。

去年學倫案爆發後，陳明通隨即向台大辦理退休，但其因學倫案已遭外界檢舉，仍必須經由學倫審定會、學校教評會調查。台大國發所日前聲明也曾表示，教評會將討論「陳教授被檢舉疑涉學生論文指導不周案」。

陳文章今天接受媒體聯訪時證實，昨日教評是有討論到陳明通教授的事，但會議結果還須經確認，屆時比照往例，學校會將確認後的結果直接函覆檢舉人，屆時就看檢舉人是否願意公開。

也由於陳明通已向台大提出退休，且退休案已送至教育部，但教評會結果恐影響陳明通是否能安然退休。陳文章也說，屆時教評會結果也會通知教育部，讓教育部判斷或處理退休事宜。

台大昨天並未公開結論，僅表示，教師懲處案件尚包含許多教師個資，若直接公開除可能違反政府資訊公開法外，亦有違反個人資料保護法的疑慮。