聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨禮讓偷拍犯選立委 基層炸鍋「如何信賴台灣」？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨禮讓政治評論員李正皓參選中和立委，現卻被民進黨基層國會助理、政治工作者反彈，甚至直指李正皓曾有偷拍、控制及威脅女性的不良紀錄。本報系資料照
民進黨禮讓政治評論員李正皓參選中和立委，現卻被民進黨基層國會助理、政治工作者反彈，甚至直指李正皓曾有偷拍、控制及威脅女性的不良紀錄。本報系資料照

民進黨前天中執會通過徵召吳崢、曾柏瑜參選新北市艱困選區立委，並和政治評論員李正皓合作以無黨籍身份，參選新北永和立委。但消息一出，讓綠營內部炸鍋，昨晚有民進黨年輕政治工作者、國會助理發起連署，表示「與曾經偷拍、控制及威脅女性的候選人合作，民進黨要我們相信什麼價值？」呼籲提名小組應重新評估是否禮讓李正皓，並說明艱困選區的定義、公布初選民調、選擇徵召及徵召人選的標準。

對於被指控曾偷拍女性，李正皓回應，進廚房就不會怕熱，最近有人拿他過去被「抹黑」偷拍女生的事情做文章，但司法最後判決一審、二審定讞，判決爆料者敗訴，證明這是抹黑爆料；他也拿出媒體報導佐證指出，這些新聞都是公開資訊，或許大家不一定看過這些報導，但經過這次澄清後，如果還有刻意且惡意抹黑的人，他會請律師直接提告。

連署書中表示，民進黨作為台灣社會歷次改革進程重要力量，乘載國人對改革的期待，以及青年世代對進步價值的信念，也正因此才能獲得台灣人的信任與支持，如今面對徵召及禮讓的種種紛爭，期待民進黨、提名小組能夠重新檢討、評估徵召及禮讓的候選人，凸顯民進黨的價值，讓國人能夠「信賴台灣」、「信賴民進黨」。

連署書指出，近期爭議讓民進黨是否堅守進步價值立場備受質疑，青年族群更對民進黨所描繪的未來藍圖有所動搖，民進黨正面臨政黨價值的挑戰，「性別平權」一直是民進黨重要價值，但現在卻將在永和區禮讓李正皓，「試問，禮讓一個曾以偷拍私密影像傷害、控制及威脅女性的候選人，如何展現民進黨的價值？」

連署書表示，近期徵召機制的模糊，除引起眾多支持者質疑，更讓其他政黨暗自竊喜，他們不反對「奇兵、刺客」，但這些選舉策略與考量，不應該反而澆熄持續在地深耕的年輕政治工作者的動力。

連署書要求，民進黨以及提名小組應將徵召機制和標準說明清楚並落實，才能打破流言，獲得人民信賴，更將有助於黨內政治人才的培養與台灣民主價值的深化。透過發起連署，期待黨中央能以民主、開放的心胸聽見他們的聲音，務實檢討、公開評選基準。

截至上稿時間，已超過百人連署。

民進黨 李正皓 偷拍

延伸閱讀

選罷法排黑條款三讀通過 賴清德：民進黨尊重立法院權責

「排黑條款」修法三讀通過 陳玉珍諷：難怪綠委說委員會審查是傻子

【重磅快評】賴清德「駭客任務」 刺客漂綠變浩克？

民進黨徵詢選立委 鄭家純：派我去哪都可以「金門也OK」

相關新聞

行政院今日核定 警察勤務加給「調升15%」7月起實施

民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、王美惠等人日前呼籲警政署，盡快檢討警勤加給調升15％，今天傳出好消息。行政院發言人林子倫表示，...

選罷法修法三讀通過 蘇震清「恐無法參選立委」發聲了

公職人員選舉罷免法修法新增「排黑條款」今三讀通過，判10年以上刑度尚未定讞者確定不得參選，去年7月涉SOGO索賄案一審判...

民進黨禮讓偷拍犯選立委 基層炸鍋「如何信賴台灣」？

民進黨前天中執會通過徵召吳崢、曾柏瑜參選新北市艱困選區立委，並和政治評論員李正皓合作以無黨籍身份，參選新北永和立委。但消...

選罷法「排黑條款」三讀通過 林右昌：適用2024總統立委大選

立法院會今天三讀通過選罷法排黑條款，內政部長林右昌晚間說，修法是為建立優質選舉環境，避免黑金等介入選舉，2024年第16...

警勤加給7月調高15％ 警政署長：感謝各界肯定警察辛勞

警察勤業務繁雜、具危險性，疫情期間甚至是防疫前線一員，但勤務加給多年未調整；行政院今核定，今年7月起調高警勤加給15%，...

國民黨醫療委員會：支持台中市政府 禁止販售核食品

台中修訂禁日本核食相關自治條例遭行政院函告無效，台中市府不服提起訴訟，台北高等行政法院判決駁回。台中市長盧秀燕表示，市府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦