民進黨禮讓偷拍犯選立委 基層炸鍋「如何信賴台灣」？

民進黨前天中執會通過徵召吳崢、曾柏瑜參選新北市艱困選區立委，並和政治評論員李正皓合作以無黨籍身份，參選新北永和立委。但消息一出，讓綠營內部炸鍋，昨晚有民進黨年輕政治工作者、國會助理發起連署，表示「與曾經偷拍、控制及威脅女性的候選人合作，民進黨要我們相信什麼價值？」呼籲提名小組應重新評估是否禮讓李正皓，並說明艱困選區的定義、公布初選民調、選擇徵召及徵召人選的標準。

對於被指控曾偷拍女性，李正皓回應，進廚房就不會怕熱，最近有人拿他過去被「抹黑」偷拍女生的事情做文章，但司法最後判決一審、二審定讞，判決爆料者敗訴，證明這是抹黑爆料；他也拿出媒體報導佐證指出，這些新聞都是公開資訊，或許大家不一定看過這些報導，但經過這次澄清後，如果還有刻意且惡意抹黑的人，他會請律師直接提告。

連署書中表示，民進黨作為台灣社會歷次改革進程重要力量，乘載國人對改革的期待，以及青年世代對進步價值的信念，也正因此才能獲得台灣人的信任與支持，如今面對徵召及禮讓的種種紛爭，期待民進黨、提名小組能夠重新檢討、評估徵召及禮讓的候選人，凸顯民進黨的價值，讓國人能夠「信賴台灣」、「信賴民進黨」。

連署書指出，近期爭議讓民進黨是否堅守進步價值立場備受質疑，青年族群更對民進黨所描繪的未來藍圖有所動搖，民進黨正面臨政黨價值的挑戰，「性別平權」一直是民進黨重要價值，但現在卻將在永和區禮讓李正皓，「試問，禮讓一個曾以偷拍私密影像傷害、控制及威脅女性的候選人，如何展現民進黨的價值？」

連署書表示，近期徵召機制的模糊，除引起眾多支持者質疑，更讓其他政黨暗自竊喜，他們不反對「奇兵、刺客」，但這些選舉策略與考量，不應該反而澆熄持續在地深耕的年輕政治工作者的動力。

連署書要求，民進黨以及提名小組應將徵召機制和標準說明清楚並落實，才能打破流言，獲得人民信賴，更將有助於黨內政治人才的培養與台灣民主價值的深化。透過發起連署，期待黨中央能以民主、開放的心胸聽見他們的聲音，務實檢討、公開評選基準。

截至上稿時間，已超過百人連署。