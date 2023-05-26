礦業法修正終三讀 花蓮礦下居民嘆亞泥諮商已過繼續挖：無力挽回

礦業法修正案三讀通過，迎來重大變革。亞泥位於花蓮縣秀林鄉太魯閣閣口的新城山礦場，礦下就是Ayug部落，部落居民長年抗爭，去年2月在反方抗議聲浪中，通過諮商同意亞泥繼續開發。Ayug部落居民、「反亞泥．還我傳統領域自救會」總幹事鄭文泉說，礦業法雖修法未作諮商同意的礦場，1年內要補辦，但亞泥諮商同意已過，無力挽回。

新城山礦場周邊的玻士岸部落，是德卡倫、大同、大禮、中富世（Ayug）、落支煙（Rowcing）、可樂等6個既有小部落集合成的超過2千人的大部落，去年2月12日諮商同意投票，儘管反對的地主拿著大聲公聲嘶力竭高喊「投同意權就等於出賣別人土地」，仍以294票贊成、45票反對票，14票廢票，逾8成同意率通過。

鄭文泉以亞泥的經驗為鑑，提醒未來礦場周邊部落會議要辦諮商同意投票，一定要尊重礦區地主意見，否則若像亞泥投票變成由財團主導，是6個部落一起投票，真正在礦區、受到影響和威脅，但人數較少的地主其實並不同意，反而造成部落族人矛盾對立，撕裂部落情感。

鄭文泉說，原條文的「霸王條款」以往等同任由礦業公司無限制的使用土地，能夠刪掉當然好。不過，修正後礦權取得的年限是否有限制，若還是20年，部落居民想拿回土地，有幾個20年可以等？一旦礦權結束，礦業公司離開，土地如何回復？原住民要如何拿回來？山被挖得面目全非後的安全疑慮又是誰來承擔和負責？

他說，礦下部落居民有亞泥這樣的經驗在，會擔心害怕，希望政府在修法的同時，對於這些部分都要審慎思考，並有相關配套。

玻士岸部落會議副主席田欽賢說，樂見礦業法修法，希望能真正落實，尊重原民部落，把土地回歸地主，也要求亞泥在秀林鄉承租山坡地開挖採礦一定要以部落安全為優先，不要影響到部落。