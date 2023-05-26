聽新聞
test
0:00 / 0:00
行政院今日核定 警察勤務加給「調升15%」7月起實施
民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、王美惠等人日前呼籲警政署，盡快檢討警勤加給調升15％，今天傳出好消息。行政院發言人林子倫表示，行政院今日已核定，自今年7月起將調高警勤加給15%。
行政院今年1月1日起，針對外勤警消每人每月超勤加班費上限提高至19000元。不過，基層警察超勤津貼沒有增加，反而是被減薪，以非主管職務佐三員警為例，超勤加班費每小時僅170元，比基本工資176元還低，讓基層員警產生剝奪感，蔡易餘等人日前呼籲警政署調高警勤加給。
林子倫今天晚間表示，有鑑於近年基層員警在查察非洲豬瘟以及配合政府防疫政策的辛勞，以及在反毒、打詐等治安工作夜以繼日的付出與犧牲，勇敢擔起責任，保衛民眾生命財產安全，特將警政署原提報調高10%的警勤加給幅度提升為15%。
陳建仁說，行政院也將繼續提升各項軟、硬體資源來支持警察同仁，成為這些人民保母最強而有力的後盾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言