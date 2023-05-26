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好消息！行政院核定警察勤務加給「調升15%」 7月起實施

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行政院今日核定 警察勤務加給「調升15%」7月起實施

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院發言人林子倫表示，行政院今日已核定，自今年7月起將調高警勤加給15%。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
行政院發言人林子倫表示，行政院今日已核定，自今年7月起將調高警勤加給15%。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、王美惠等人日前呼籲警政署，盡快檢討警勤加給調升15％，今天傳出好消息。行政院發言人林子倫表示，行政院今日已核定，自今年7月起將調高警勤加給15%。

行政院今年1月1日起，針對外勤警消每人每月超勤加班費上限提高至19000元。不過，基層警察超勤津貼沒有增加，反而是被減薪，以非主管職務佐三員警為例，超勤加班費每小時僅170元，比基本工資176元還低，讓基層員警產生剝奪感，蔡易餘等人日前呼籲警政署調高警勤加給。

林子倫今天晚間表示，有鑑於近年基層員警在查察非洲豬瘟以及配合政府防疫政策的辛勞，以及在反毒、打詐等治安工作夜以繼日的付出與犧牲，勇敢擔起責任，保衛民眾生命財產安全，特將警政署原提報調高10%的警勤加給幅度提升為15%。

陳建仁說，行政院也將繼續提升各項軟、硬體資源來支持警察同仁，成為這些人民保母最強而有力的後盾。

行政院 警察 林子倫 加班費 陳建仁

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