公視法修正草案今三讀通過 史哲：突破20年困境

「公共電視法」修正草案今於立法院三讀通過，睽違13年的首次修正，為公視解除禁錮長達23年的經費上限、修正董監事選任門檻為2/3、賦予國際及多元族群頻道明確法源等。

文化部長史哲表示，公視法部分條文修正草案於2021年預告修正，直至今年3月30日經行政院會通過，送請立法院審議，在不到2個月時間能夠完成三讀，可以說是「用2個月扭轉20多年的困境」。史哲說，公視法修法是自己就任時，認為最重要且應最優先處理的一個法案，雖然明知困難重重，但是「如果現在不拚，就可能沒機會了」，因此，無論如何都希望在本屆立法院最後一個法案會期完成三讀。

史哲提到，不分黨派委員及各界對於公視都有許多的期待，台灣社會對於公視法也歷經許久的討論，為讓修法向前一步，此次優先修正已逐步收攏共識的法條，包含解開2001年至今，長達23年停滯的9億元捐贈預算上限緊箍咒；修改曾經造成第5屆、第7屆分別延宕968天、966天的董監事3/4選任門檻為經2/3通過；賦予國際及多元族群頻道明確法源，解決過去Taiwan+、客家電視等須以採購方式辦理，營運穩定性不足情況等3大核心議題。另外也修正如主管機關仍停留於新聞局等不合時宜法條，以及配合「財團法人法」等法律相應的修正。

史哲說，多年來朝野間、專業社群、社會公眾的許多對話甚至爭執，其實都是為了讓台灣擁有一個體質健康、正常的公共電視。期許公視未來在各界努力創造的穩健基礎上，也能如同世界各國公視一般，成為推動台灣影視產業發展的「造浪者」。

文化部強調，對於修法過程中，委員及各界提醒公視應擴大影響力、提升公共服務價值等相關建議，文化部都將盡力協助公視落實。相信公視未來能持續的以豐富影視製作經驗，引領國內影視產業發展「共好」；同時，製播更多兒少、族群、國家語言等節目，提高公共服務價值，與全民「共享」；更進一步打破頻道概念，以彈性的產製及通路，「共創」台灣文化內容在國際的影響力。