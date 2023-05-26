選罷法修法三讀通過 蘇震清「恐無法參選立委」發聲了

公職人員選舉罷免法修法新增「排黑條款」今三讀通過，判10年以上刑度尚未定讞者確定不得參選，去年7月涉SOGO索賄案一審判刑10年的立委蘇震清恐受波及，為屏南第2選區立委選情再添變數；蘇震清表示，第26條「黑金槍毒」終身不得參選部分，有違比例原則和無罪推定原則，雖已無法參選，未來還是會繼續努力實現對鄉親的承諾。

立法院會今下午三讀通過選罷法修法新增「排黑條款」，其中備受爭議的判10年以上刑度尚未定讞者不得參選，經院會表決順利通過，衝擊屏東本屆無黨籍立委蘇震清連任企圖，他因涉嫌SOGO索賄案遭法院依貪汙罪一審判10年徒刑，面對修正案恐無法登記為候選人。

蘇震清表示，公職人員選舉罷免法部分條文修正草案中第26條「黑金槍毒」終身不得參選部分，違反無罪推定，有違憲之虞，過去委員討論過程決議不予增列，但因政黨協商又拿出來表決，令人遺憾。他說，雖然無法參選，但他不會忘記向鄉親許下的承諾，會持續服務完成任期。