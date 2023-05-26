公視法修法 董監事同意門檻下修至三分之二

立法院今三讀通過「公共電視法」修正案，本次修法重點在於，董事人數由17至21人，下修為11至15人；董監事選任同意門檻，自4分之3降低至3分之2，解決過去董事會曾延宕968天的難產情況。同時刪除了9億元經費捐贈天花板。

本次修法第2條，經修正，刪除經費捐贈的天花板，公視基金會之成立、組織及營運，除本法另有規定外，適用財團法人法、民法、通訊傳播及其他相關法規之規定。公視基金會之經費由政府依本法編列預算捐贈。除前項捐贈外，政府應依公視基金會業務運作需求及年度工作計畫、中長程計畫，每年檢討調整編列預算辦理。刪除原條文「公視基金會由政府依本法編列預算捐贈部分之金額應逐年遞減，第一年金額百分之十，至第三個會計年度為止。」

本次修法亦將公視基金會業務進行更新，第10條修正成業務包括：一、電視頻道之規劃及營運；二、傳播內容之製作及播送；三、多元族群及區域需求之傳播服務；四、國際傳播服務及交流；五、傳播內容相關影音作品與出版品之製作、發行及推廣；六、傳播專業人才之養成；七、傳播技術與內容製作之研究、創新及推廣；八、其他有助於達成第一條所定目的之業務。

公視基金會設立專屬頻道辦理前項第三款及第四款業務，應保障經費及專款專用；公視基金會設立專屬頻道辦理第一項第三款業務，應確保其營運之族群主體性及獨立性。

第13條經修正，公視基金會設董事會，置董事11人至15人，其中一人為員工代表；設監察人會議，置監察人3人至5人。

由立法院推舉11名至15名社會公正人士組成公共電視董事、監察人審查委員會（簡稱審查委員會）。由行政院提名非員工代表董事、監察人候選人，「提交審查委員會經全體委員3分之2以上之同意後」，送請行政院長聘任之。員工代表董事由公視基金會企業工會推派後，報請主管機關送請行政院院長聘任之。

行政院為提名時，任一性別董事、監察人人數應占提名之董事、監察人總數3分之1以上。選任董事時應顧及族群的代表性，並考量教育、藝文、學術、傳播及其他專業代表的均衡。董事屬同一政黨的人數不得逾董事總額4分之1；監察人屬同一政黨之人數不得逾監察人總額3分之1；董事、監察人於任期中不得參與政黨活動。

經修正，第14條新增「受破產宣告或依消費者債務清理條例經法院裁定開始清算程序，尚未復權」者、「受監護或輔助宣告，尚未撤銷」者，不得擔任董事及監察人。

第16條經修正，除「董事每屆任期三年，期滿得續聘之」原規範外，新增「董事任期屆滿六個月前，應依第13條規定改聘之；董事任期屆滿未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任時為止。」

第18條經修正，董事有各款情形之一者，公視基金會應報請主管機關轉呈行政院院長解聘，包括：一、有第14條第一款至第七款情形之一；因故辭職；三、受有期徒刑以上刑之宣告。但受緩刑宣告或因過失犯罪者，不在此限；四、執行職務有違反法令或捐助章程之行為，致損害公益或公視基金會利益；五、員工代表董事喪失公視基金會企業工會會員身分；六、其他經董事會決議認定有違反職務上義務或有不適於董事職位之行為。

公視基金會未依前項規定報請解聘，經主管機關通知限期補報，屆期仍未補報者，主管機關得報請行政院院長解聘。董事有第14條第八款或第九款情形之一者，當然解任。董事依前三項規定解聘或解任，由主管機關通知法院為登記。