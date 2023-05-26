立院三讀通過選罷法「排黑條款」 陳致中終生不得參選公職

公職人員選舉罷免法修法擬新增「排黑條款」，國民黨、時代力量、民進黨團皆提出修正動議，國民黨跟時力提案表決時皆遭到民進黨團封殺，最終依照民進黨團修正提案通過，犯洗防法判決確定者不得參選、判十年以上刑度尚未定讞者不得參選。值得關注是，國民黨團提案版本規範加嚴，包括加重詐欺、性侵害犯罪確定者也不得登記為候選人，雖然未通過，但民進黨立委蔡易餘投下同意票，引發關注。

立法院會今天下午處理選罷法修法新增「排黑條款」，其中備受爭議的犯洗防法判決確定者、判十年以上刑度尚未定讞者不得參選，經院會表決，贊成56人、反對30人、棄權3人。值得一提的是，民進黨立委劉櫂豪、余天、楊曜、陳歐珀、邱議瑩及無黨籍黃國書、蘇震清等人未參與表決。

國民黨立法院黨團則提出加嚴版本，包括加重詐欺、性侵害犯罪確定者也不得登記為候選人。贊成29人、反對57人、棄權3人，其中，蔡易餘對國民黨提案投下贊成票；蔡易餘事後聲稱是不小心投錯票。

民進黨前高雄市議員陳致中日前因洗錢防制法入獄，未來新法上路後，陳致中將終生不得參選公職，陳致中的父親前總統陳水扁近期積極奔走，質疑只要涉犯洗錢防制法就褫奪公權終身，剝奪民眾參政權有違憲疑慮，但最終曾犯洗錢防制法仍納入排黑條款，陳致中確定終身無法參選公職。