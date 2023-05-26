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桃機航空燃油槽疑遭灌入不良油品 王鴻薇揭關鍵影片佐證

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

國民黨立委王鴻薇今揭露，桃園機場的航空燃油槽有不良油品灌入油槽，並公開相關影片以佐證。

王鴻薇說，上周五，她接獲桃園機場內部人員通報，機場旁的航空燃油槽，有不良油品灌入油槽，但中油公司自覺不妥，又緊急要求油罐車五天內半夜加班，請油罐車連夜把油載走。

王鴻薇表示，接獲當天晚上，她就派同仁前往機場附近了解狀況，當下也有拍到油罐車進出的畫面，也訪問這些開油罐車的司機，他們大多說自己是外聘，車輛在外面等待是空車，很大可能是載油出去，可見通報者說的並非空穴來風。

王鴻薇指出，中油向她回報，稱無航空燃油油品品質不合格，是桃園煉油廠5月14日生產之航空燃油，於輸油過程中接獲通報，上游工廠曾短暫發生製程偏離，油品密度稍高，為保安全才統一回收，也坐實了接獲的資訊都事實。

王鴻薇強調，這樣重大油品瑕疵疏失，中油公司應向社會大眾說明，其中是否有相關人員責任也一併釐清，半夜請外包司機運油，相關資訊也未對外界說明，如果不是機場人員有疑慮揭發，恐怕此事還會不了了之。

國民黨立委王鴻薇今（26）揭露，桃園機場的航空燃油槽有不良油品灌入油槽，並公開相關影片以佐證。圖／截自王鴻薇臉書影片
國民黨立委王鴻薇今（26）揭露，桃園機場的航空燃油槽有不良油品灌入油槽，並公開相關影片以佐證。圖／截自王鴻薇臉書影片

王鴻薇 國民黨 桃園機場 中油

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