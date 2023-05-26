排黑修法表決 藍提加嚴：加重詐欺、性侵害也不得登記
公職人員選舉罷免法修法擬新增「排黑條款」，立法院會預計今下午表決，而行政院修法版本的條文中，兩大爭議事項「犯洗防法判決確定者不得參選」、「判十年以上刑度尚未定讞者不得參選」引發討論。而國民黨立法院黨團今中午開會決議，表決時將提出規範加嚴版本，包括加重詐欺、性侵害犯罪確定者也不得登記為候選人。
根據今國民黨團黨團大會通過的決議資料，在「公職人員選舉罷免法第26條」修正動議中，國民黨團新增曾犯刑法第339條之4及性侵害防治犯罪法第2條、兒童及少年性剝削防制條例之罪，經有罪判決確定者，不得登記為候選人。
國民黨團總召曾銘宗說，黨團大會通過，修法表決時將提出新增加重詐欺、性侵害犯罪確定規範的加嚴版本，其他條文則依照行政院版本的修正條文。
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