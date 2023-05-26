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全球碳價收入近千億美元 民眾黨呼籲制定碳定價路徑圖

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
歐盟碳邊境調整機制（CBAM）最終版出爐，蔡英文總統日前宣布成立碳交易平台，卻留下更多疑問，民眾黨立委張其祿（左）、吳欣盈（中）、邱臣遠（右）今天上午在立法院舉行記者會，呼籲政府完善各項碳定價配套及時程規劃，協助台灣接軌國際。 記者余承翰／攝影
歐盟碳邊境調整機制（CBAM）最終版出爐，蔡英文總統日前宣布成立碳交易平台，卻留下更多疑問，民眾黨立委張其祿（左）、吳欣盈（中）、邱臣遠（右）今天上午在立法院舉行記者會，呼籲政府完善各項碳定價配套及時程規劃，協助台灣接軌國際。 記者余承翰／攝影

世界銀行日前發布2023碳價報告，全球碳價收入逼近千億美元，民眾黨團今天舉行記者會，指蔡英文總統4月19日宣布台灣成立碳交易平台，但留下許多疑問。政府必須盡快制定碳定價路徑圖，更要拿出具體且嚴謹的認證措施、完善各項碳定價配套及時程規劃，積極接軌CBAM，提升台灣國際競爭力。

民眾黨立委吳欣盈表示，最終版歐盟碳邊境調整機制（CBAM）指出，碳抵換無法折抵歐盟碳關稅，應採雙軌制；2024、2025年碳費搭配碳抵換，逐步接軌歐盟EU-ETS，2026年碳費改碳稅，整併貨物稅發還全民，可以兼顧國際生意的大廠和弱勢中小企業及家戶。

吳欣盈指出碳稅優於碳費三大理由，第一，台灣碳費看的是排碳量、歐盟碳邊境調整機制看的是產業別，兩者範圍無法接軌。第二，油氣類貨物稅間接碳定價無法折抵CBAM，碳稅整併貨物稅，避免廠商雙重課稅，還能接軌國際。第三，建議台灣碳稅改革可參考加拿大經驗，發還全民減少弱勢家戶衝擊，達到公正轉型。

民眾黨立委張其祿指出，台灣各種生產活動的碳足跡和世界各國相比高出許多；根據統計，2021年台灣人均碳排量12公噸，高於日本、中國、歐盟平均值，政府必須依據氣候變遷因應法提出完善配套、訂定合理碳費，才能確保企業實質減碳。

民眾黨立委邱臣遠表示，民進黨主席賴清德日前宣稱光電、風電、氫能是關鍵戰略，但光電弊案叢生、風電爆出官員受賄，氫能更是推行困難，幾個項目都荒腔走板，「2050淨零碳排跳票可以預見」。碳費、碳權交易將在今、明兩年展開，但政策仍有許多不明之處，外界也有疑慮，籲政府滾動調整擬定配套並規劃推出台灣碳權商品。

民眾黨立委吳欣盈今天在記者會上指出碳稅優於碳費三大理由。 記者余承翰／攝影
民眾黨立委吳欣盈今天在記者會上指出碳稅優於碳費三大理由。 記者余承翰／攝影

歐盟 民眾黨 蔡英文

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