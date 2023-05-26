全球碳價收入近千億美元 民眾黨呼籲制定碳定價路徑圖

世界銀行日前發布2023碳價報告，全球碳價收入逼近千億美元，民眾黨團今天舉行記者會，指蔡英文總統4月19日宣布台灣成立碳交易平台，但留下許多疑問。政府必須盡快制定碳定價路徑圖，更要拿出具體且嚴謹的認證措施、完善各項碳定價配套及時程規劃，積極接軌CBAM，提升台灣國際競爭力。

民眾黨立委吳欣盈表示，最終版歐盟碳邊境調整機制（CBAM）指出，碳抵換無法折抵歐盟碳關稅，應採雙軌制；2024、2025年碳費搭配碳抵換，逐步接軌歐盟EU-ETS，2026年碳費改碳稅，整併貨物稅發還全民，可以兼顧國際生意的大廠和弱勢中小企業及家戶。

吳欣盈指出碳稅優於碳費三大理由，第一，台灣碳費看的是排碳量、歐盟碳邊境調整機制看的是產業別，兩者範圍無法接軌。第二，油氣類貨物稅間接碳定價無法折抵CBAM，碳稅整併貨物稅，避免廠商雙重課稅，還能接軌國際。第三，建議台灣碳稅改革可參考加拿大經驗，發還全民減少弱勢家戶衝擊，達到公正轉型。

民眾黨立委張其祿指出，台灣各種生產活動的碳足跡和世界各國相比高出許多；根據統計，2021年台灣人均碳排量12公噸，高於日本、中國、歐盟平均值，政府必須依據氣候變遷因應法提出完善配套、訂定合理碳費，才能確保企業實質減碳。