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正副閣揆視察警專踩侯友宜票倉？林右昌：警察是國家的
行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、內政部長林右昌，今天中午前往警察專科學校視察，並在警專餐廳與學生共進午餐。
媒體詢問林右昌，正副院長及部長到警專視察，是否會被外界認為踩新北市長、同時也是國民黨總統參選人侯友宜的警界票倉？林右昌表示這是錯誤的說法，他說警察還是警界不是「誰的」，是國家的，警察是國家公器，院長是所有警察的大家長，有責任照顧包括警專學生在內的警察同仁。
陳建仁視察警專時，先表示要代表國人感謝學生進入警專，學生未來將成為警察、海巡或消防人員，提供學生優質的學習環境，是警專長久以來的努力方向，他看到學生精神抖擻，對台灣未來的治安充滿信心。
陳建仁笑著說，他知道昨天有警專學生，抱怨學校麵包中的熱狗太小，不過在內政部的提議與支持下，警專學生的伙食費，將從每人每月的近3千3百元提高到4千3百元，另外警專也將新建宿舍大樓，明年8月學生就可入住。
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