快訊

太狂了！ 台大明畢典邀輝達黃仁勳致詞 人已在台灣還逛夜市

韓亞客機「逃生門高空中彈開」！6人呼吸困難 疑是乘客誤觸

5億高中生命案！賴翁子女千字聲明 陸籍母親律師這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正副閣揆視察警專踩侯友宜票倉？林右昌：警察是國家的

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、內政部長林右昌，今天中午前往警察專科學校視察，並在警專餐廳與學生共進午餐。記者廖炳棋/翻攝
行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、內政部長林右昌，今天中午前往警察專科學校視察，並在警專餐廳與學生共進午餐。記者廖炳棋/翻攝

行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、內政部長林右昌，今天中午前往警察專科學校視察，並在警專餐廳與學生共進午餐。

媒體詢問林右昌，正副院長及部長到警專視察，是否會被外界認為踩新北市長、同時也是國民黨總統參選人侯友宜的警界票倉？林右昌表示這是錯誤的說法，他說警察還是警界不是「誰的」，是國家的，警察是國家公器，院長是所有警察的大家長，有責任照顧包括警專學生在內的警察同仁。

陳建仁視察警專時，先表示要代表國人感謝學生進入警專，學生未來將成為警察、海巡或消防人員，提供學生優質的學習環境，是警專長久以來的努力方向，他看到學生精神抖擻，對台灣未來的治安充滿信心。

陳建仁笑著說，他知道昨天有警專學生，抱怨學校麵包中的熱狗太小，不過在內政部的提議與支持下，警專學生的伙食費，將從每人每月的近3千3百元提高到4千3百元，另外警專也將新建宿舍大樓，明年8月學生就可入住。

行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、內政部長林右昌，今天中午前往警察專科學校視察，並在警專餐廳與學生共進午餐。記者廖炳棋/翻攝
行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、內政部長林右昌，今天中午前往警察專科學校視察，並在警專餐廳與學生共進午餐。記者廖炳棋/翻攝
行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、內政部長林右昌，今天中午前往警察專科學校視察，並在警專餐廳與學生共進午餐。記者廖炳棋/翻攝
行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、內政部長林右昌，今天中午前往警察專科學校視察，並在警專餐廳與學生共進午餐。記者廖炳棋/翻攝

警察 林右昌

延伸閱讀

立院三讀內政部組改 林右昌：國家治理里程碑

影／瑪娃颱風逼近 林右昌大推消防防災e點通APP

平均地權條例子法將上路 林右昌：能有效打炒房

侯友宜官派前區長涉貪遭綠批黑金 新北議員群起反擊

相關新聞

選罷法排黑條款今拚三讀 陳水扁揚言「死諫」表達訴求

攸關前總統陳水扁之子、高市前議員陳致中未來能否繼續參政的選罷法排黑金條款今天下午將在立法院三讀，陳水扁深夜發文批評說，副...

盼不到解除赴陸「禁團令」 業者當面向蔡英文請命

兩岸觀光遲未開放，我國尚未解除赴陸「禁團令」，業界反彈聲浪越來越大。台北市旅行公會理事長駱炫宏今天在於台北國際觀光博覽會...

民進黨徵詢選立委 鄭家純：派我去哪都可以「金門也OK」

被民主進步黨徵詢選立法委員可能性的藝人鄭家純今天表示，態度始終是接受一切安排，「如果初衷立場是幫忙，去哪就去哪」，就算去...

選罷法排黑修法今表決 柯建銘：黨團達成共識一致投票

公職人員選舉罷免法修法擬新增「排黑條款」，立法院會預計今天下午表決，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，這是眾所矚目的案子，...

正副閣揆視察警專踩侯友宜票倉？林右昌：警察是國家的

行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、內政部長林右昌，今天中午前往警察專科學校視察，並在警專餐廳與學生共進午餐。

立院三讀內政部組改 林右昌：國家治理里程碑

立法院會今天三讀通過內政部組織法，內政部長林右昌說，5度叩關、長達25年的組改終於完成立法，這除了是組織調整的最後一塊拼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦