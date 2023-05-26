快訊

太狂了！ 台大明畢典邀輝達黃仁勳致詞 人已在台灣還逛夜市

韓亞客機「逃生門高空中彈開」！6人呼吸困難 疑是乘客誤觸

5億高中生命案！賴翁子女千字聲明 陸籍母親律師這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍委賴士葆力推AI相關法案 今邀專家到立院座談會討論

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨立委賴士葆積極推動AI相關法案，今天在立法院舉行座談會，邀請國科會、智財局、產學界專家參與，探討生成式AI對智財權衝擊與推進平衡發展解方。 記者歐陽良盈/攝影
國民黨立委賴士葆積極推動AI相關法案，今天在立法院舉行座談會，邀請國科會、智財局、產學界專家參與，探討生成式AI對智財權衝擊與推進平衡發展解方。 記者歐陽良盈/攝影

AI技術發展點燃新一波數位革命，但也引發許多爭議，國民黨立委賴士葆積極推動AI相關法案，今天在立法院舉行座談會，邀請國科會、智財局、產學界專家參與，探討生成式AI對智財權衝擊與推進平衡發展解方。

賴士葆表示，去年底OpenAI推出聊天機器人ChatGPT，兩個月內用戶量超過一億，據ARK Invest機構報告預測，隨生成式AI日益普及和企業數位轉型需求增加，全球AI產業的產值預計在2026年將達9千億美元。

賴士葆指出，生成式AI迅速崛起，為全球市場帶來龐大的發展契機，但也帶來爭議和挑戰，許多內容未經作者許可就被用於訓練模型，涉及大量未經授權資料，存在侵權風險，包括AI生成音樂、創作圖像作品、論文報告等，相關訴訟越來越多。

賴士葆表示，AI科技為人類未來開拓新的可能性，但目前市場發展尚在初期階段，對於AI衍生的相關法律問題還沒有一致的定論，為平衡AI科技發展與相關法律爭議，他提出三項主張，第一，政府應制定生成式AI合理使用規範並要求AI作品需做明確標識。第二，比照歐盟作法，要求生成式AI模型開發者須揭露素材版權來源。第三，加速推動AI相關法案，讓AI科技在合理監管下蓬勃發展。

賴士葆主張，政府應制定生成式AI合理使用範圍，並要求所有AI生成作品都需清楚標註「AI生成」，確保創作者權益並讓民眾了解如何安全且合法使用AI工具。歐盟已開始修法，要求成式AI模型開發者必須揭露所使用的版權來源，藉以作為創作者日後和AI業者爭取分潤的重要依據。

教育部數位學習深耕計畫諮詢委員廖肇弘提出版權知情與否、侵權問題等爭議點，指法律是最後一道防線，須從教育、社會配套措施來完整這個體系，相關法規尚未健全前，應思考如何更完備。MUST社團法人中華音樂著作權協會董事李念和認為，要專法專利。

國民黨立委賴士葆（右4）積極推動AI相關法案，今天在立法院舉行座談會，邀請國科會、智財局、產學界專家參與，探討生成式AI對智財權衝擊與推進平衡發展解方。 記者歐陽良盈/攝影
國民黨立委賴士葆（右4）積極推動AI相關法案，今天在立法院舉行座談會，邀請國科會、智財局、產學界專家參與，探討生成式AI對智財權衝擊與推進平衡發展解方。 記者歐陽良盈/攝影

AI 賴士葆 歐盟

延伸閱讀

陳歐珀捲im.B詐騙案 賴士葆：扮演角色恐不輕微

民進黨頻爆詐騙學倫爭議 賴士葆：賴清德不要虛晃一招

民進黨政要被揭與詐騙犯餐敘 賴士葆：應學陳歐珀道歉

蔡英文520前夕綠委捲詐騙案 藍委：執政7年詐騙最興盛

相關新聞

選罷法排黑條款今拚三讀 陳水扁揚言「死諫」表達訴求

攸關前總統陳水扁之子、高市前議員陳致中未來能否繼續參政的選罷法排黑金條款今天下午將在立法院三讀，陳水扁深夜發文批評說，副...

盼不到解除赴陸「禁團令」 業者當面向蔡英文請命

兩岸觀光遲未開放，我國尚未解除赴陸「禁團令」，業界反彈聲浪越來越大。台北市旅行公會理事長駱炫宏今天在於台北國際觀光博覽會...

民進黨徵詢選立委 鄭家純：派我去哪都可以「金門也OK」

被民主進步黨徵詢選立法委員可能性的藝人鄭家純今天表示，態度始終是接受一切安排，「如果初衷立場是幫忙，去哪就去哪」，就算去...

選罷法排黑修法今表決 柯建銘：黨團達成共識一致投票

公職人員選舉罷免法修法擬新增「排黑條款」，立法院會預計今天下午表決，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，這是眾所矚目的案子，...

拿栽培年輕人當藉口 只是賴清德請錯神明的遮羞布

民進黨主席賴清德以民進黨有責任栽培年輕人為由，分別徵召前時力成員吳崢、曾柏瑜參選新北市中和及大新店選區立委，並在永和選區與政治評論員李正皓合作；另外也傳出，民進黨有意徵召網紅雞排妹鄭家純參選。只不過，這樣的作法不僅在黨內引發反彈，把錯脈、抓錯藥的提名，更說明賴清德為何得不到年輕人的青睞。

排黑修法表決 藍提加嚴：加重詐欺、性侵害也不得登記

公職人員選舉罷免法修法擬新增「排黑條款」，立法院會預計今下午表決，而行政院修法版本的條文中，兩大爭議事項「犯洗防法判決確...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦