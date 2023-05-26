藍委賴士葆力推AI相關法案 今邀專家到立院座談會討論

AI技術發展點燃新一波數位革命，但也引發許多爭議，國民黨立委賴士葆積極推動AI相關法案，今天在立法院舉行座談會，邀請國科會、智財局、產學界專家參與，探討生成式AI對智財權衝擊與推進平衡發展解方。

賴士葆表示，去年底OpenAI推出聊天機器人ChatGPT，兩個月內用戶量超過一億，據ARK Invest機構報告預測，隨生成式AI日益普及和企業數位轉型需求增加，全球AI產業的產值預計在2026年將達9千億美元。

賴士葆指出，生成式AI迅速崛起，為全球市場帶來龐大的發展契機，但也帶來爭議和挑戰，許多內容未經作者許可就被用於訓練模型，涉及大量未經授權資料，存在侵權風險，包括AI生成音樂、創作圖像作品、論文報告等，相關訴訟越來越多。

賴士葆表示，AI科技為人類未來開拓新的可能性，但目前市場發展尚在初期階段，對於AI衍生的相關法律問題還沒有一致的定論，為平衡AI科技發展與相關法律爭議，他提出三項主張，第一，政府應制定生成式AI合理使用規範並要求AI作品需做明確標識。第二，比照歐盟作法，要求生成式AI模型開發者須揭露素材版權來源。第三，加速推動AI相關法案，讓AI科技在合理監管下蓬勃發展。

賴士葆主張，政府應制定生成式AI合理使用範圍，並要求所有AI生成作品都需清楚標註「AI生成」，確保創作者權益並讓民眾了解如何安全且合法使用AI工具。歐盟已開始修法，要求成式AI模型開發者必須揭露所使用的版權來源，藉以作為創作者日後和AI業者爭取分潤的重要依據。