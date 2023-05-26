走了25年內政部組改過關 將設國土管理署、國家公園署

立法院會今天三讀修正通過「內政部組織法」部分條文，明定內政部下設警政署、消防署、移民署、國土管理署與國家公園署等5個次級機關。此外，三讀條文明定內政部掌理警政、消防與災害防救、入出國（境）管理、移民與新住民事務、人口販運防制、國土管理、國家公園事務的督導等事項。

內政部組改議題已討論25年，內政部組織法修正今經立院三讀通過後，內政部將執掌地方制度、地方組織、地方自治、行政區劃、區域合作、選舉罷免、政黨、政治獻金、遊說政策與制度的規劃、推動、監督及輔導，兵源、徵集、役男權益、替代役政策與制度的規劃及推動等。

這次修法後，內政部次級機關新設國土管理署與國家公園署，國土管理署的業務為國土規劃、都市計畫、都市更新、住宅、建築管理、都市基礎與下水道工程的規劃、推動、管理及督導；國家公園署則掌理國家公園、國家自然公園、濕地與海岸管理的規劃、推動、管理及督導，此外為應轄區業務需要，得設各國家公園管理處、國家自然公園管理處。

時代力量立委陳椒華表示，內政部組織法修正通過但她要表達遺憾，因為這次組改捨棄過去業務整合的理念，除了水資源，自然資源保育業務也無法整合，分散在內政部與環境部，期待未來國家公園升格為國家公園署後，可以對國家公園內的違法行為積極執法。