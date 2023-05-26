陳水扁批為選舉違憲修法 柯建銘：理解心情怪他也接受

立法院今天下午將處理選罷法排黑條款修法，前總統陳水扁昨天深夜發文批評，民進黨立法院黨團總召柯建銘為執行副總統賴清德參選總統政治需要，罔顧違背罪刑法定、權力分立及比例原則，顯有違憲重大爭議，仍然決定開民主倒車。柯建銘今回應，可以了解陳水扁的心情，但這是黨團一致決議，阿扁要怪他也接受。

陳水扁昨晚在臉書指出，柯建銘為了執行賴清德參選總統的政治需要，讓參政權唯一死罪的「二條一」大復活，硬推選罷法修正案按院版通過，忝為台灣從威權走向民主的政治工作者，「死諫」將是哀莫大於心死的無奈吶喊，不排除選舉時有大動作抗議

柯建銘表示，他了解陳水扁的心情，長期以來他都是最挺陳水扁，但這是黨團一致的決議，陳水扁要怪他，他也接受，這不是個人能夠做任何個別行為，黨團集體行動，面對選舉相當險峻。

柯建銘強調，改革沒有退路，修法按照行政院版本是黨團一致決議，陳水扁的說法他尊重。