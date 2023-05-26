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A肝毒莓事件 藍批：中央食安慢半拍又雙標

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨文傳會副主委林家興（圖右）、新北市議員洪佳君（圖中）、新北市議員黃心華（圖左）今質疑，中央政府在好市多A肝毒莓食安危機中誤導、雙標外加慢半拍，讓人民倒大「莓」。圖／國民黨提供
國民黨文傳會副主委林家興（圖右）、新北市議員洪佳君（圖中）、新北市議員黃心華（圖左）今質疑，中央政府在好市多A肝毒莓食安危機中誤導、雙標外加慢半拍，讓人民倒大「莓」。圖／國民黨提供

近期爆發好市多A肝毒莓事件，國民黨文傳會副主委林家興、新北市議員洪佳君、新北市議員黃心華今質疑，中央政府在食安危機中誤導、雙標外加慢半拍，讓人民倒大「莓」，面對食安標準一再放寬，必須下架無能怠惰的民進黨政府，才能找回大家的食安。

洪佳君指出，好市多毒莓爭議中央3月19日收到美國通知，卻沒有預做準備，食藥署說「3月20日透過消費者紅綠燈發布國際警訊」，但經過國民黨立委王鴻薇檢視，發現食藥署所謂的「警訊」，實際上是告訴大家「沒問題」的「綠燈」，根本沒有向消費者示警。

這兩天他也發現，當初發布的綠燈訊息，如今竟然已在網路上刪除，難道食藥署心虛、欲蓋彌彰？相關單位應說明撤下的原因。

洪佳君強調，毒莓爭議在4月10日就檢驗出問題，卻拖了17天，讓民眾持續吃下A肝毒莓，另外5月1日又驗出邊境藍莓有問題，等到5月3日才告知大眾，中央行政作業慢半拍，讓民眾繼續食用有問題產品。

黃心華也表示，毒莓事件中看出中央政府散漫，中央不但沒建立食安預警及稽核機制，也沒積極主動查驗，反而是地方政府要求業者下架有問題產品、發送警告簡訊，例如新北市法務局率先幫民眾約談業者，建立相關退費與醫療機制，台北市也設立A肝專區讓民眾第一時間掌握資訊，反觀「中央政府你在哪裡？」

此外，黃心華強調，民進黨政府對食安雙標，不但對國內外雙標，過去與現在也是雙標；原本國內不能驗出的農藥，竟為了日本草莓進口，一度研擬放寬，有考慮過未來對民眾造成的風險？

且回顧民進黨上台前反對含萊克多巴胺的肉品，蔡英文上台後卻說「時空環境不同」就全面開放；上台前說反核食，上台後就開放，中央面對食安問題是「動態的道德標準、雙重的食安判準及落伍的行政水準！」

林家興則指出，民進黨執政七年，連最基本的食安都搞不好，讓民眾失望，賴清德近期連串的失言，天天吵政治意識型態，凸顯賴清德完全沒心思在內政民生上，同時政府卻對食安標準一再放寬，如此無能政府，應在明年政黨輪替，才能找回民眾食的安全。

食安 民進黨

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