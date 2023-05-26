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政府力拼改善交通 時力質疑交管失能官員卻高升
為洗刷「行人地獄」汙名，行政院會昨天通過「行人優先交通安全行動綱領」，計畫透過改善道路硬體、交通教育、監理手段等改善道路安全，但時代力量立委王婉諭、邱顯智與陳椒華上午舉行「交通安全一場空、選前半年急補救」記者會，質疑蔡英文政府執政7年，交通安全更惡化，每當重大事故發生後，多位官員請辭下台，幾年後又升任高官，讓罹難者家屬情何以堪。
邱顯智表示，蔡英文政府執政7年，交通安全更惡化，近年更發生2018年台鐵普悠瑪出軌事件、2019年南方澳斷橋事件、2021年台鐵太魯閣號衝撞悲劇3起重大安全事故，凸顯看似成熟的鐵公路營運系統，卻隱藏嚴重的管理失能問題。邱顯智並指出，普悠瑪事件發生後，時任交通部長吳宏謀請辭下台，現在是中華郵政董事長，太魯閣事故時任交通部長林佳龍請辭下台，現在是總統府秘書長，時任交通部次長王國材，現在則是交通部長，質疑交通管理失能卻「先辭職再高升」的文化，讓重創信賴的國人及罹難者家屬情何以堪。
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