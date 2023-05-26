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選罷法排黑修法今表決 柯建銘：黨團達成共識一致投票

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，今天下午院會將處理選罷法排黑修法，黨團經過討倫達成共識，將會以行政院版本一致投票。記者林縉明／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，今天下午院會將處理選罷法排黑修法，黨團經過討倫達成共識，將會以行政院版本一致投票。記者林縉明／攝影

公職人員選舉罷免法修法擬新增「排黑條款」，立法院會預計今天下午表決，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，這是眾所矚目的案子，很清楚會按照行政院版本通過，黨團已達成一致共識，不可能會有人跑票。針對前總統陳水扁批評開民主倒車，柯建銘說，尊重阿扁的說法。

去年地方公職人員選舉，不少被質疑具備黑金背景的候選人當選，民進黨立委提出修法，行政院也在去年底提出選罷法修正草案，新增排黑條款，增訂曾犯「黑、金、槍、毒」及國安三法、反滲透法等，不得登記為候選人，引發剝奪參政權的質疑，就連民進黨團內部也有雜音。

立法院會今天下午將處理公職人員選罷法修法草案，民進黨團今天上午召開黨團會議討論。柯建銘會後表示，今天下午選罷法修法就要表決，各黨都會提出最後版本，民進黨很清楚就是按照行政院版本，有兩個部分要加嚴，有關違反國安法12-1、12-2要加進去；另關於先前漏列的代表會主席選舉也要加進去。

不過，排黑條款關鍵條文中，兩大爭議事項「犯洗防法判決確定者不得參選」、「判十年以上刑度尚未定讞者不得參選」，黨內傳出有雜音，認為有違憲的疑慮主張放寬。柯建銘強調，黨團有達成共識，按照行政院版本及兩部分加嚴，黨團會一致投票。

外界質疑此次修法是要貫徹賴清德的意志，柯建銘表示，去年12月15日行政院會通過修法草案，23日送進立法院，這是行政院前院長蘇貞昌時代送進來，當時一片叫好，朝野猛抄，甚至提出加嚴版本，賴清德也對黑金槍等改革很堅持，沒有退路，經過討論都很清楚，民進黨團會一致投票。

行政院 民進黨 柯建銘 選罷法 排黑條款

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