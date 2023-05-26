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選罷法修正案為貫徹賴清德意志？ 陳建仁回應了

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
行政院長陳建仁表示，「公職人員選舉罷免法」修正草案希望朝野委員都能夠支持，讓台灣的民主的運作能夠更上層樓。記者林澔一／攝影
行政院長陳建仁表示，「公職人員選舉罷免法」修正草案希望朝野委員都能夠支持，讓台灣的民主的運作能夠更上層樓。記者林澔一／攝影

「公職人員選舉罷免法」修正草案今表決，排黑無共識，藍營批評這修法僅貫徹民進黨主席賴清德意志，罔顧比例原則；行政院長陳建仁表示，「公職人員選舉罷免法」修正草案希望朝野委員都能夠支持，讓台灣的民主的運作能夠更上層樓。

陳建仁今天參加環保署「綠色化學共創永續聯合頒獎典禮暨成果發表會」，他表示，台灣民主化以後，台灣也一次一次經過民主選舉洗煉，對於民主制度越來越純熟，對於候選人的要求也越來越高，民選、公職人員都必須要監督、制衡行政部門的運作，所以需要具有更好的尊嚴，還有名譽，以及信賴的這些資格的跟條件。

陳建仁說，因為看到這樣的需要，所以就提出提出了相關的這個修法。

陳建仁表示，當然人民更不容許、黑金槍毒的背景的候選人，所以提出相關修法，也希望朝野的委員都能夠支持，讓台灣的民主的運作能夠更上層樓。

至於，國防部證實，美國首批FIM-92「刺針」人攜式防空飛彈已抵台；陳建仁說，對於相關報導，「我們沒有進一步的資訊」。

陳建仁 罷免

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