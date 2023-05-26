因應歐盟碳邊境調整機制 民眾黨呼籲台灣需碳定價政策

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）最終版出爐，蔡英文總統日前宣布成立碳交易平台，卻留下更多疑問，民眾黨立委張其祿、吳欣盈與邱臣遠上午在立法院舉行記者會，呼籲政府完善各項碳定價配套及時程規劃，積極接軌CBAM，提升台灣國際競爭力。

吳欣盈表示，根據CBAM最終版出爐，碳抵換無法折抵歐盟碳關稅，應採雙軌制。2024、2025年碳費搭配碳抵換，逐步接軌歐盟EU-ETS，2026年碳費改碳稅，整併貨物稅發還全民，可以兼顧國際生意的大廠和弱勢中小企業及家戶。

張其祿指出，根據統計，2021年台灣人均碳排量12公噸，比世界各國相比高出許多，氣候行動可說刻不容緩。政府必須依據《氣候變遷因應法》提出完善配套、訂定合理碳費，才能確保企業實質減碳。