海洋產業發展條例今將3讀 管碧玲臉書發文感謝

海洋產業發展條例今天上午將要三讀，海委會主委管碧玲在臉書發文說，一大早接到柯建銘總召的電話，通知她「海洋產業發展條例，今天早上要三讀了！接下來，我們來處理保育法！」她十分感謝娘家立法院滿滿的支持。

海洋基本法在2019年通過，第9條明定政府應積極發展海洋產業，提供相關配套制度，培植國內人才及產業鏈，以促成海洋經濟之永續發展。海洋產業發展條例是落實海洋基本法第9條。海洋產業發展條例草案今年2月送出行政院，5月在立法院內政委員會通過黨團協商，今天上午將3讀。

管碧玲表示，海產條例今天三讀，讓海委會在海洋產業如火如荼發展的時機，可以進場用海洋保育的要求，去檢視各部會、各地方政府、各機關，檢視他們對海洋產業的獎補助有沒有兼顧海洋生態的永續發展。

管碧玲指出，海洋產業發展條例第十條的條文中，「目的事業主管機關」指的就是各部會、各級政府和各機關；而海委會就是「中央主管機關」，根據這一條規定：海委會可以定期檢視各部會、各級政府、各機關的輔導與獎、補助措施的內容，以確保海洋生態受到保護。

管碧玲說，海委會的角色，將是一方面協調整合產業發展的問題，一方面守護永續的目標！她很感謝莊瑞雄召委和內政委員會委員們的支持；很感謝時代力量邱顯智總召、民眾黨邱臣遠總召，以及國民黨曾銘宗總召，各黨團支持之下，不必再經由院長協商，今天早上就順利三讀了，十分感謝娘家立法院滿滿的支持。