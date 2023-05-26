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台肥土地案疑涉內線 王鴻薇舉證批證期局、金管會包庇

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（左）昨揭露台肥處分新竹市土地，涉嫌違反證交相關法規、背信罪，隱瞞重大資產交易訊息，疑似涉內線炒作，要求檢調儘速調查。記者黃義書／攝影
國民黨立委王鴻薇（左）昨揭露台肥處分新竹市土地，涉嫌違反證交相關法規、背信罪，隱瞞重大資產交易訊息，疑似涉內線炒作，要求檢調儘速調查。記者黃義書／攝影

國民黨立委王鴻薇昨揭露台肥疑涉內線交易，將決標日4月19日的26億土地交易案，延遲到5月5日，台肥公司與得標者達麗建設，發聲明得標就是5月5日，證期局副局長高晶萍附和稱要等台肥內部權責單位核定，始為得標。王鴻薇今再舉證農委會資料，並要求台肥公佈4月19日開標過程影像及紀錄文件，追究相關單位責任。

王鴻薇表示，決標日期絕對不是台肥公司與得標者達麗建設聲稱的5月5日，因為農委會在5月15日就已經跟她的辦公室說明，價格標開標是4月19日，還註明開標當場決標，這些資料都是經過農委會向台肥公司確認，如果今天不是農委會說謊，那就是台肥公司膽大包天，對政府機關農委會欺上瞞下，用這種拙劣的手法辯解，未來只會罪加一等。

王鴻薇批，高晶萍居然說投標需知有寫明經公司權債單位核定才為得標，直接選擇性忽略前述農委會所述開標及決標的證明文件，而且參考證交所函釋：「取得或處分資產案件，如相關資料已足資確定交易對象及交易金額，雖交易尚未完成或未經董事會決議，仍應依處理準則規定即時辦理公告。」

王鴻薇指出，價格標就算要後續跑行政程序，一定也足資確定交易對象及交易金額，依法就是要發布，等於重重打臉高晶萍說法，難道台肥投標須知高過於證交所的規定？真的要這樣護航到底？金管會要繼續沉默嗎？

王鴻薇強調，目前檢調單位已經對此立案調查，其中相關事證俱在，台肥大可公開4月19日開標決標紀錄與相關文件，證明沒有黑箱，也符合相關法規要求，讓檢方人員判斷，否則台肥與證期局可以繼續睜眼說瞎話，但是漏洞百出的內容只是證明心裡有鬼。

國民黨立委王鴻薇25日早揭露，台肥公司處分新竹市土地，標售26億，卻延遲發布重訊，疑涉內線交易。台肥後續發布新聞稿駁斥，王鴻薇再秀出證據，批「說謊」，農委會直接向她的辦公室於5月15日說明，決標日就是4月19日。圖／取自王鴻薇臉書
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國民黨立委王鴻薇提供之證交所函釋。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇提供之證交所函釋。圖／王鴻薇辦公室提供

農委會 王鴻薇 國民黨

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