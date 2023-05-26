快訊

MLB／張育成27日復健賽親發文問好 抵達2A會合劉致榮

腎不好、洗腎病人該怎麼吃水果？遵守2原則「這水果」不能碰！

超商浩克翻版？美國紐約警「狂揍遊民6拳」下場超慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

選罷法排黑條款今拚三讀 陳水扁揚言「死諫」表達訴求

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
前總統陳水扁（中）昨天出席在台北舉行的「凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會」，進場時面對媒體提問沒有回應。記者林伯東／攝影
前總統陳水扁（中）昨天出席在台北舉行的「凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會」，進場時面對媒體提問沒有回應。記者林伯東／攝影

攸關前總統陳水扁之子、高市前議員陳致中未來能否繼續參政的選罷法排黑金條款今天下午將在立法院三讀，陳水扁深夜發文批評說，副總統賴清德為參選總統的政治需要，違背罪刑法定、權力分立及比例原則，不僅違憲還大開民主倒車，他哀莫大於心死，將會「死諫」來表達無奈吶喊。

陳水扁5月2日 北上總統府、立法院及行政院陳情，質疑行政院所提出的「公職人員選舉罷免法」修正草案，規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選是誤解立法意旨。陳致中因涉洗錢罪判刑1年定讞，本月11日已經在高雄入監服刑。

陳水扁指出，他昨晚參加完凱達格蘭基金會18週年募款感恩餐會，回到台南家中已經三更半夜，看到老柯為了執行賴清德參選總統的政治需要，竟然罔顧違背罪刑法定、權力分立及比例原則，顯有違憲重大爭議，仍然決定開民主倒車，讓參政權唯一死罪的「二條一」大復活，就在今天下午硬推選罷法修正案按照院版表決通過。

陳也說，他忝為台灣從威權走向民主的政治工作者，不應昧著法律人的良心良知，「死諫」將是哀莫大於心死的無奈吶喊，昨晚的「凱達格蘭基金會18週年晚會，就是阿扁人生最後一次的感恩告別！」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

前總統陳水扁（中）昨天出席在台北舉行的「凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會」，進場時面對媒體提問沒有回應。記者林伯東／攝影
前總統陳水扁（中）昨天出席在台北舉行的「凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會」，進場時面對媒體提問沒有回應。記者林伯東／攝影

前總統陳水扁（右一）昨天出席在台北舉行的「凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會」，餐會間逐桌一一敬酒。記者林伯東／攝影
前總統陳水扁（右一）昨天出席在台北舉行的「凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會」，餐會間逐桌一一敬酒。記者林伯東／攝影

陳水扁 陳致中 選罷法

延伸閱讀

陳水扁出席凱校募款餐會 只談畫作義賣不談政治

【重磅快評】賴清德冷屁股還在阿扁熱臉上 柯P插針？

若民進黨排黑條款不留陳致中生路 陳水扁：人生不抱希望什麼都會發生

評估扁保外就醫「欺騙世人」 王鴻薇：換掉長庚、義大2家醫院

相關新聞

選罷法排黑條款今拚三讀 陳水扁揚言「死諫」表達訴求

攸關前總統陳水扁之子、高市前議員陳致中未來能否繼續參政的選罷法排黑金條款今天下午將在立法院三讀，陳水扁深夜發文批評說，副...

「排黑條款」兩大深水區沒共識 今表決戰

立法院昨天針對俗稱「排黑條款」的公職人員選舉罷免法修正草案協商，但針對關鍵條文廿六條中，「犯洗錢防制法判決確定者不得參選...

冷眼集／貫徹賴清德意志 選罷法修法硬闖

選罷法修法今天將在立法院上演表決大戰，堪稱是賴清德就任黨主席後，要在立院貫徹黨意的關鍵考驗。相關規範修嚴，落實更乾淨的政...

台美貿易倡議 民團：黑箱作業

「台美廿一世紀貿易倡議」首批協定將於數周內簽署，是否送國會實質審查引發爭議，行政院經貿辦公室認定該倡議是「行政協定」而非...

傳徵召雞排妹選中正萬華 吳沛憶：請黨做民調

民進黨日前傳出，徵召「雞排妹」鄭家純參選北市中正萬華選區消息，引發黨籍在地基層不滿。同選區已表態爭取提名的北市議員吳沛憶...

挺郭派不想放手推了一把 郭柯合作99.999%機率有幾分真實？

新北市長侯友宜5月17日獲國民黨徵召提名為2024年總統參選人後，「挺郭派」持續透過媒體放話，為鴻海集團創辦人郭台銘感到委屈、不值得，在郭台銘「下一步」尚未明朗之際，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡22日電視節目公開宣稱「郭柯合作」的機率「絕對高過99.999%」，但她23日又表示發言被斷章取義，究竟郭柯合作的可能性有幾分真實性？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦