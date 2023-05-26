選罷法排黑條款今拚三讀 陳水扁揚言「死諫」表達訴求

攸關前總統陳水扁之子、高市前議員陳致中未來能否繼續參政的選罷法排黑金條款今天下午將在立法院三讀，陳水扁深夜發文批評說，副總統賴清德為參選總統的政治需要，違背罪刑法定、權力分立及比例原則，不僅違憲還大開民主倒車，他哀莫大於心死，將會「死諫」來表達無奈吶喊。

陳水扁5月2日 北上總統府、立法院及行政院陳情，質疑行政院所提出的「公職人員選舉罷免法」修正草案，規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選是誤解立法意旨。陳致中因涉洗錢罪判刑1年定讞，本月11日已經在高雄入監服刑。

陳水扁指出，他昨晚參加完凱達格蘭基金會18週年募款感恩餐會，回到台南家中已經三更半夜，看到老柯為了執行賴清德參選總統的政治需要，竟然罔顧違背罪刑法定、權力分立及比例原則，顯有違憲重大爭議，仍然決定開民主倒車，讓參政權唯一死罪的「二條一」大復活，就在今天下午硬推選罷法修正案按照院版表決通過。

陳也說，他忝為台灣從威權走向民主的政治工作者，不應昧著法律人的良心良知，「死諫」將是哀莫大於心死的無奈吶喊，昨晚的「凱達格蘭基金會18週年晚會，就是阿扁人生最後一次的感恩告別！」

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前總統陳水扁（中）昨天出席在台北舉行的「凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會」，進場時面對媒體提問沒有回應。記者林伯東／攝影