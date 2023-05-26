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20年最大變革 礦業法修法今天三讀

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院院會今排定處理礦業法修法二三讀程序，預期將順利完成修法。依照協商結論，刪除採礦不需地主同意、申請展延原則核准等霸王條款，新法上路後，舊礦場須補辦環評、未作諮商同意礦場1年內補辦原住民諮商同意。圖／資料照片
立法院院會今排定處理礦業法修法二三讀程序，預期將順利完成修法。依照協商結論，刪除採礦不需地主同意、申請展延原則核准等霸王條款，新法上路後，舊礦場須補辦環評、未作諮商同意礦場1年內補辦原住民諮商同意。圖／資料照片

歷經六年、兩次歸零重來，立法院24日朝野協商礦業法修正草案，無任何條文保留，今天上午將在立法院會三讀通過，不須表決就可以完成修法。

我國礦業爭議長達數十年，該法長年以來偏斜業者。立委洪申翰長期關注此案，他在協商通過時表示，這次修法不是要扼殺台灣礦業，而是當礦業法長期偏斜業者，礦業是必然會背上壓迫環境跟原住民的負面標籤，不論業者是否有霸道壓迫的意圖。這次修法將可重建礦業業者、環境跟原民部落健康跟平衡關係，使礦業發展更永續。

環保團體地球公民基金會整理，這次修法關鍵內容，包含一、刪除採礦不需地主同意、申請展延原則核准等霸王條款；二、重新定義礦業用地，除面積外增加高程產量；三、舊礦場補辦環評。

四、未作諮商同意礦場一年內補辦原住民諮商同意；五、增加利害關係人與其他目的事業主關機關參與空間，改善業者權利過大情況；六、採礦開發各項文書資訊公開供全民監督。

立法院 原住民 礦業法

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