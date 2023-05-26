律師：依條約締結法 台美貿易倡議須立院審議

「台美廿一世紀貿易倡議」是否應送國會審查爭議升溫。環境權保障基金會律師黃馨雯表示，台美貿易倡議涉及修法，光是倡議中提及的行政指引規範，及法規早期規畫等程序，比照我國行政程序法中，即無相關規定，未來簽署後，當然要依法送立法院審查，政府刻意將倡議定義為行政協定，實在有違法之嫌。

她引用條約締結法第三條規定指出，「內容涉及國防、外交、財政或經濟上等國家重要事項」，應視為條約，須依同法第八條，經立院審議通過。她質疑，台灣簽署過十二份貿易協定，都是以準條約案送立院審議，為何台美貿易倡議協定可變例外？

此案連執政黨立委也存有疑慮。民進黨立委蔡適應質疑，為什麼不認為要審查呢？要求行政所屬單位再好好研究一下。民進黨立委劉世芳則表示，由於是倡議，未來在審查的過程當中，如果是雙方的外交單位都先簽好，然後再送到立法院完成審查的程序，比較符合國與國之間的經貿談判。

中山大學政治系榮譽退休教授廖達琪認為，民進黨如逕送備查，程序上可能有問題，因這是與國外洽簽協定。再比如先前討論行政單位跟中國大陸洽簽協議時，立法院應有什麼程序被廣泛討論，如跟中國大陸簽訂服貿，按照原本程序，三個月內自動生效，後來發生太陽花學運，民進黨跟國內某些人會認為跟中國大陸簽協議要小心。

廖達琪說，對於美國，我方心態上會認為與其友好，但是簽貿易協定本身攸關國民利益，不能由行政單位自行決定，要經過立法院的審查程序。例如，我國過去跟中南美洲簽自由貿易協定，至少也在立法院走過程序，而不是逕行由行政院單方決定，如此不僅對立院不尊重，也是對台灣人民不尊重。

廖達琪強調，若確定為協定，須經比備查更積極的監督過程，尤其立法院曾嚴格關切服貿協議，即便是備查，立院後續仍能要求實質審查。