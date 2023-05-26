「請賴主席放致中一條生路」 扁：否則…什麼事都會發生

立法院長游錫堃昨天下午召集朝野協商，討論攸關「黑金槍毒」終生不得參選限制的「公職人員選舉罷免法」修正草案，據了解，高度關注此修法的前總統陳水扁，昨天下午傳簡訊給熟識的民進黨檯面上政治人物，揚言修法若通過，不給陳致中活路，讓他終生不得參選，競選期間將號召支持者高掛抗議布條。

「公職人員選舉罷免法」修正草案第廿六條明訂，曾犯洗錢防制法經有罪判決確定，終生不得參選等規定，引發朝野立委質疑恐有違憲爭議，民進黨團總召柯建銘表示，各黨團自提終極版本，今天再來處理。由於陳致中因洗錢防制法被判刑定讞，若明天該條文通過，陳致中將終生不得參選。

據悉，陳水扁傳給友人的簡訊內容為，「明天院會表決的是黨團協商版本，有關洗錢防制法部分是否會加放刑度，仍未可知，請賴主席放致中一條生路，否則明天一旦表決通過，做出讓我失望的事，導致我對人生不抱希望，什麼事都會發生，包括競選期間支持者抗議布條如影隨形」。