NCC網站洩個資 藍轟唐鳳「還在睡」

國民黨北市議員徐巧芯揭露國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）網站出現漏洞，可輕易看到其他人的個資，無異放任民眾資料在網上讓詐騙集團下載，質疑政府還好意思跟人民要納稅錢去打詐？更點名ＮＣＣ主委陳耀祥、數位發展部長唐鳳說明。

對此，ＮＣＣ致歉，並於昨天上午下架網頁，新增進口人身份檢核等功能後再重新上架。

根據ＮＣＣ規定，若民眾以自用需求進口兩部以下的無線電信終端設備、低功率射頻器材，如智慧型手機、藍牙耳機等，須至ＮＣＣ網站「會員入口網」，上傳自用切結書及產品資料，申請書中包含姓名、身分證字號、戶籍與居住地址、手機、E-mail以及印章等資訊。ＮＣＣ統計，光是去年申請案件數量，就約有三千件。

徐巧芯前晚在臉書直播踢爆，ＮＣＣ網站僅用「報單號碼」就可以登入「單證比對進度查詢」，且只要拿到一組報單號碼，把最後二碼替換掉，就可無限看到其他人的報單資料，直呼「相當離譜，數位部長唐鳳還在睡。」

記者昨天上午十一點實際操作系統發現，原本網站只要輸入「報單號碼」即可查詢，在徐爆料後，便須多填「身分證號／統編」選項。

ＮＣＣ副主委翁柏宗說，該網頁二○○九年時就委外設計維護、使用至今，並未特別加強資安防護，確有疏失；ＮＣＣ除了改進網頁疏失後，也已開始針對網站上所有網頁進行通盤檢視，將會配合行政院進行資安漏洞調查。

行政院副院長鄭文燦說，行政院已啟動個資調查機制，若有違反資安法，公私立機構都必須接受裁罰，從十五萬到二百萬元不等。