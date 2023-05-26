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台肥處分26億土地 疑涉內線交易

聯合報／ 記者屈彥辰林海／台北報導
國民黨立委王鴻薇指控，台肥處分新竹市土地，延遲發布重訊涉及內線炒作。所指涉的土地位於新竹台肥TFC ONE大樓旁，周邊有圍籬圍起。記者張裕珍／攝影
國民黨立委王鴻薇指控，台肥處分新竹市土地，延遲發布重訊涉及內線炒作。所指涉的土地位於新竹台肥TFC ONE大樓旁，周邊有圍籬圍起。記者張裕珍／攝影

國民黨立委王鴻薇昨天揭露台肥處分新竹市土地，以廿六億賣給達麗建設，卻於結標日十六天後才發布重訊，涉嫌違反證交相關法規、背信罪，隱瞞重大資產交易訊息，疑涉內線炒作，要求檢調儘速調查。

王鴻薇說，台肥公司四月十九日決標出售土地，台肥是上市公司，按照規定，上市公司的龐大資產處分、重大利益，最遲須在第二個營業日發布重訊，台肥不僅未於第一時間發布重訊，竟延遲至五月五日才發布。

王鴻薇質疑，據規定，決標後的第五天應要付第一期款的百分之卅，她接獲爆料，達麗建設董事長謝志長致電給台肥董事長黃耀興，在決標後五天要立刻提出第一期款的三成是沉重壓力，因此延後重大訊息公布。

王鴻薇再提到，台肥股價自四月十九日的五十七元一路漲到五月二日的五十九點五元，台肥未遵守重大資訊公布規定，是因要隱匿重大交易資訊，為特定人內線交易？還是因有人湊不出第一期款？

對此，台肥表示，投標須知已寫明，「本案標價超過底價之有效標且為最高價者，開標後須再經本公司權責單位核定後始為得標」，外界所稱開標即為決標的說法是誤解，且清查後內部也沒有持股異動申報異常情形。

至於為何從決標到發布重訊出現十多天的落差？台肥指出，這次決標金額高達廿六億元，簽核流程需經十三人逐一審查，自四月廿日簽辦至五月四日核決，並在五月五日通知達麗決標結果並進行公告，歷經十一個工作天。

台肥也說，投標須知也規定，最高標人於通知決標日起五個日曆天內未完成簽約手續，沒收押標金，而標案已於五月十日完成簽約並依合約規定於簽約時支付第一期款，並無王鴻薇所稱特意為達麗延緩付款。

金管會證期局副局長高晶萍昨說，是否涉及內線交易，證交所有股市監視機制來辦理，若涉及不法就會懲處；至於重訊的部分是否延遲？證交所規定在簽核日之後，須在簽核日隔天股市的開盤前兩小時輸入交易資訊，台肥交易案簽核日是五月四日，卻在五日下午二時卅四分才出重訊，違反規定，證交所已於十五日發函要求改善。

王鴻薇 內線交易 資產

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