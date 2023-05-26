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「排黑條款」兩大深水區沒共識 今表決戰

聯合報／ 記者林銘翰蔡晉宇／台北報導

立法院昨天針對俗稱「排黑條款」的公職人員選舉罷免法修正草案協商，但針對關鍵條文廿六條中，「犯洗錢防制法判決確定者不得參選」、「判十年以上刑度尚未定讞者不得參選」兩大深水區，朝野仍未達成共識。民進黨團總召柯建銘說，各黨提出終極版本各自負責，全案在今天表決處理；藍綠黨團都發出甲級動員令，因應表決大戰。

去年九合一選舉民進黨大敗，黨內檢討「黑金」被列為敗選原因之一。賴清德接掌民進黨後在黨內祭出排黑機制，立法院內政委員會四月通過排黑條款，明訂曾犯黑金槍毒等，不得登記為候選人；但連民進黨內也有質疑聲浪。

賴清德本周三中執會時強調，再次拜託立法院黨團在會期最後一周支持政院版選罷法等法案，要顯示黨決心。立法院長游錫堃昨召集黨團協商，內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍在會中表示，排黑條款部分已取得共識，內政委員會已有通過的版本，希望可照案通過。

時代力量立委邱顯智指出，讓人民參與公共事務，參政權就是基本權的核心，修法限制參政權真的要謹慎。時力黨團反對用罪名方式限制人民終身不得參選，應該要用刑度區分。

柯建銘表示，朝野黨團都有政治立場，請各黨團回去各自舉行黨團會議，院會表決時拿出的版本才算數。由於柯建銘堅持由各黨團提出版本、各自負責，游錫堃當場裁示沒有共識，「我們就暫時保留，你們再繼續協商」。

國民黨立委鄭天財質疑，既然已經安排召集黨團協商，大家應該要把主張講清楚，民進黨團的立場到底是什麼？「法案要二、三讀的時候，民進黨團要拿出版本，但是今天都還沒討論完」。民進黨團幹事長鄭運鵬說，選罷法雖在委員會審查通過，但內政委員會還有「建議修正條文」，代表根本就沒有共識。

柯建銘會後受訪時表示，今天上午院會將先處理「礦業法」部分條文修正草案，下午依序處理「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選舉罷免法」部分條文修正草案。

黨團人士表示，洗防法部分，由於直接斷了高雄市前市議員陳致中參選路，與扁友好的幾位綠委預計在今天黨團會議上陳述不同意見；「判十年以上刑度尚未定讞者」不得參選部分，更有超過十位黨籍立委認為違反無罪推定原則。

民進黨 九合一選舉 柯建銘

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