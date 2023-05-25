時力指控他協助黑道圍事 蔡適應揚言搜集證據捍衛清白

時代力量發言人余佳蒨今天說，民進黨立委蔡適應曾經傳出與黑金掛勾，蔡適應晚間回應，這是他在去年選舉被抹黑的不實指控，檢調單位已經還他清白，請立刻停止這種行為，否者自己將會搜集證據，捍衛自身清白。

余佳蒨今天指控，前基隆市長候選人蔡適應去年被揭露，曾經協助天道盟太陽會的黑道大哥圍事，施壓國防部賤售土地，然而這些案件都在新聞熱度消退過後，馬上被民進黨刻意淡忘，彷彿一切船過水無痕。

蔡適應晚間透過新聞稿表示，時代力量透過媒體指涉蔡適應為黑道圍事，他要求時代力量停止無端抹黑，該起事件為去年選舉過程當中，自己被抹黑的不實指控，被人大作文章，而且事後經由監察院、國防部、檢調機關等單位的調查後，已經還他個人清白。

蔡適應還說，請這些想要抹黑他的人，立刻停止這種行為，否者自己將收集證據，捍衛自身清白。

蔡適應強調，他已經一再聲明這些無端抹黑，已經交由相關調查還他清白，而且基本的查證是一個政黨發言前最低應盡的義務，正是因為民主政治有言論自由，任何公民都應該謹慎發言，更何況是一個政黨。

蔡適應強調，去年選舉過程被抹黑的事件，包含被指控施壓國防部賤賣國土，至今歷經各種檢舉，監察院和檢調都介入調查，到目前為止，所有證據及調查結果都顯示，蔡適應並沒有施壓，國防部也已經多次公開澄清。

蔡適應說明，此案是國有財產局依法標售，過程完全合法，沒有任何圖利的不法情事，時代力量的刻意扭曲事實，不僅是惡意攻擊蔡適應，更是對所有敬業守法的公務人員的人格抹煞。

蔡適應表示，個人的清白經得起檢驗，很多鄉親好友都為他抱不平，希望自己出面大力批判造謠者，但是他寧願把時間花在公共政策及重大建設，不願隨著這些要選舉的政客起舞，但是時代力量一而再、再而三的大作文章，自己無法忍受這樣的糟蹋，所以將搜集證據捍衛自身清白。