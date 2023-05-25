台灣應儘量避免戰爭 邱國正直言：一旦開打真的很慘

國軍漢光39號實兵演習將於7月實施，由於中共航空母艦日前在西太平洋軍演，已嚴重威脅台灣戰力保存，國防部長邱國正今天表示，應儘量避免戰爭，「一旦開打真的很慘」，因為已經沒有前方、後方之分。建軍備戰不能停，且要有作為，否則光緊張沒有用。

邱國正今天應邀赴立法院外交及國防委員會，以「國防產業發展條例執行狀況」為題進行專案報告。他會前接受訪問作上開表示。

國軍漢光39號實兵操演將於7月24日至28日實施，由於中共航空母艦曾於台灣東部海域、西太平洋軍演，外界評論嚴重威脅國軍慣常在東部實施的戰力保存，外界關切此次漢光是否會對此進行相對應的演練。

邱國正會前回應表示，中共航艦日前出現在西太平洋區域，因此應儘量避免戰爭，「一旦開打真的很慘」，因為已經沒有前方、後方之分，所以不管是漢光或平時的演練都沒有停過，官兵在每個責任區都有相對應負責區域，例如海灘、高地、要地等，都是平常例行的演練區域。

至於國軍在漢光期間有無可能在民用的桃園國際機場演練，邱國正指出，仍在考量中，北中南各作戰區都有各自的任務，並納入實兵演練一環。