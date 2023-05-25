快訊

獨／傳台美PDA首批肩射刺針飛彈秘密抵台 國防部低調吐這句

強颱瑪娃對台影響多大？這日「北轉」成關鍵 發布陸警機率出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

若民進黨排黑條款不留陳致中生路 陳水扁：人生不抱希望什麼都會發生

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前總統陳水扁（前中）昨天出席在台北舉行的「凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會」，進場時與出席來賓握手互動。記者林伯東／攝影
前總統陳水扁（前中）昨天出席在台北舉行的「凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會」，進場時與出席來賓握手互動。記者林伯東／攝影

立法院長游錫堃今天下午召集朝野協商，討論攸關「黑金槍毒」終身不得參選限制的「公職人員選舉罷免法」修正草案，由於朝野無共識，將交付院會表決。據了解，高度關注此修法的前總統陳水扁，今天下午傳簡訊給熟識的民進黨檯面上政治人物，揚言修法若通過，給陳致中活路，讓他終身不得參選，競選期間將號召支持者高掛抗議布條。

「公職人員選舉罷免法」修正草案第26條明訂，曾犯洗錢防制法經有罪判決確定，終生不得參選等規定，引發朝野立委質疑恐有違憲爭議，民進黨團總召柯建銘表示，各黨團自提終極版本，明天再來處理。由於陳致中因洗錢防制法被判刑定讞，若明天該條文通過，陳致中將終生不得參選。

據悉，陳水扁傳給民進黨檯面上政治人物的簡訊內容為，「明天院會表決的是黨團協商版本，有關洗錢防制法部分是否會加放刑度，仍未可知，請賴主席放致中一條生路，否則明天一旦表決通過，做出讓我失望的事，導致我對人生不抱希望，什麼事都會發生，包括競選期間支持者抗議布條如影隨形」。

陳水扁今天晚上出席凱達格蘭基金會8週年感恩募款餐會，在支持者簇擁下盛大入場，扁全程面帶笑容，但並未受訪，僅不斷說「謝謝」。現場除了身兼基金會董事長的民進黨立委陳亭妃與會致詞外，民進黨立委蔡易餘、台北市議員洪婉臻擔任餐會主持人，帶領全場高喊「阿扁加油」。

民進黨 陳致中 陳水扁 選罷法 洗錢

延伸閱讀

霞海城隍廟參拜突被問雞排妹 賴清德這樣反應

陳水扁今赴東吳大學演講 中監：醫囑認為對他病情有助

陳致中夫婦洗錢 妻子黃睿靚已繳清100萬罰金獲緩刑

陳致中獄中親筆信曝光 自比與張學良處境「小巫見大巫」

相關新聞

若民進黨排黑條款不留陳致中生路 陳水扁：人生不抱希望什麼都會發生

立法院長游錫堃今天下午召集朝野協商，討論攸關「黑金槍毒」終身不得參選限制的「公職人員選舉罷免法」修正草案，由於朝野無共識...

選罷法排黑條款朝野沒共識 立法院會明天上演表決大戰

立法院今天召集黨團協商，討論「公職人員選舉罷免法」修正草案，其中在排黑條款部分，朝野黨團仍然未能達成共識，全條保留院會處...

停止適用大陸人民亦為國民 綠委：舊函釋抵觸不再援用

行政院會今天宣布「大陸地區人民亦為中華民國人民」，即日起停止適用。民進黨立委鄭運鵬表示，依國籍法定義，中國大陸人民不具中...

兒童死亡原因回溯分析範圍 專家立委提擴大到18歲

立法院教育及文化委員會今天召開兒少自殺原因回溯調查機制公聽會。專家與立委表示，按現行規定，中央衛生主管機關應進行6歲以下...

蘇系插旗國營事業6月中洗牌 新潮流一個個討回地盤？

行政院前院長蘇貞昌2019年回任閣揆後，以「用人唯才」為由，公股行庫、國營事業人事大風吹，培養出一群「隱形蘇系」；隨著蘇貞昌卸任，近期合庫、兆豐金等高層異動，凍結的公股行庫、國營事業人事，在蔡政府執政尾聲迎來再一次變革，同時牽動職位升遷，民進黨各派系都在其中積極卡位，6月中將完成新一波派系洗牌。

徐巧芯踢爆NCC網站個資漏洞 鄭文燦：已啟動調查

國民黨台北市議員徐巧芯宣稱國家通訊傳播委員會（NCC）網站有資安漏洞，行政院副院長鄭文燦今天表示，行政院已啟動個資調查機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦