若民進黨排黑條款不留陳致中生路 陳水扁：人生不抱希望什麼都會發生

立法院長游錫堃今天下午召集朝野協商，討論攸關「黑金槍毒」終身不得參選限制的「公職人員選舉罷免法」修正草案，由於朝野無共識，將交付院會表決。據了解，高度關注此修法的前總統陳水扁，今天下午傳簡訊給熟識的民進黨檯面上政治人物，揚言修法若通過，給陳致中活路，讓他終身不得參選，競選期間將號召支持者高掛抗議布條。

「公職人員選舉罷免法」修正草案第26條明訂，曾犯洗錢防制法經有罪判決確定，終生不得參選等規定，引發朝野立委質疑恐有違憲爭議，民進黨團總召柯建銘表示，各黨團自提終極版本，明天再來處理。由於陳致中因洗錢防制法被判刑定讞，若明天該條文通過，陳致中將終生不得參選。

據悉，陳水扁傳給民進黨檯面上政治人物的簡訊內容為，「明天院會表決的是黨團協商版本，有關洗錢防制法部分是否會加放刑度，仍未可知，請賴主席放致中一條生路，否則明天一旦表決通過，做出讓我失望的事，導致我對人生不抱希望，什麼事都會發生，包括競選期間支持者抗議布條如影隨形」。

陳水扁今天晚上出席凱達格蘭基金會8週年感恩募款餐會，在支持者簇擁下盛大入場，扁全程面帶笑容，但並未受訪，僅不斷說「謝謝」。現場除了身兼基金會董事長的民進黨立委陳亭妃與會致詞外，民進黨立委蔡易餘、台北市議員洪婉臻擔任餐會主持人，帶領全場高喊「阿扁加油」。