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停止適用大陸人民亦為國民 綠委：舊函釋抵觸不再援用

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院會宣布「大陸地區人民亦為中華民國人民」，即日起停止適用。示意圖／ingimage
行政院會宣布「大陸地區人民亦為中華民國人民」，即日起停止適用。示意圖／ingimage

行政院會今天宣布「大陸地區人民亦為中華民國人民」，即日起停止適用。民進黨立委鄭運鵬表示，依國籍法定義，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，自不享有或負擔中華民國國民之權利義務，凡舊函釋與此牴觸者，應自即日起停止適用或不再援用。

鄭運鵬日前在立法院司法及法制委員會質詢指出，法官引用法務部1993年8月5日（82）法律決字第16337號函釋內容「大陸地區人民亦為中華民國人民」做為判決依據，媒體被拿來當成認知作戰的素材，要求法務部廢除該函釋，並希望各級法院法官不要再引用。

鄭運鵬表示，其實，行政院早已在清理相關不適當的舊函釋，日前陸委會也開始會同相關機關完成檢討之不適當的函釋清單。

鄭運鵬說，今天收到行政院昨天以院臺法長字第1121023848號通令各部會，依國籍法之定義，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，自不享有或負擔中華民國國民之權利義務，凡舊函釋與此牴觸者，應自即日起停止適用或不再援用。

鄭運鵬表示，未來法官再有類似的引用及判決，就是法官個人意識形態問題，就是錯誤的判決要接受國人的批判。

有關於國賠案件，認定是我國政府的責任，要賠償中國大陸來台旅客，鄭運鵬稱沒有意見，只是賠償理由不能是法官認為中華人民共和國人民算中華民國國民。

鄭運鵬 行政院

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