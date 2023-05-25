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選罷法排黑條款朝野沒共識 立法院會明天上演表決大戰

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院長游錫堃下午主持立法院黨團協商「公共電視法部分條文修正草案」等草案。民進黨立院黨團總召柯建銘（見圖）、國民黨立院黨團總召曾銘宗、時代力量立法院黨團總召邱顯智及文化部長史哲先後步入立法院議場出席黨團協商。記者黃義書／攝影
立法院長游錫堃下午主持立法院黨團協商「公共電視法部分條文修正草案」等草案。民進黨立院黨團總召柯建銘（見圖）、國民黨立院黨團總召曾銘宗、時代力量立法院黨團總召邱顯智及文化部長史哲先後步入立法院議場出席黨團協商。記者黃義書／攝影

立法院今天召集黨團協商，討論「公職人員選舉罷免法」修正草案，其中在排黑條款部分，朝野黨團仍然未能達成共識，全條保留院會處理，民進黨團總召柯建銘說，各黨提出終極版本各自負責，預計在明天表決處理。

柯建銘會後受訪時表示，明天上午的院會將先處理「礦業法」部分條文修正草案，緊接著在下午依序處理「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選舉罷免法」部分條文修正草案，民進黨團成員將會一致性投票。

立法院長游錫堃下午召集黨團協商，研商「公共電視法」、「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選舉罷免法」修正草案等案。

立法院內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍表示，「公職人員選舉罷免法」是由她主審，部分條文的款項已經取得共識，但是沒有簽署黨團協商結論，委員會已經有通過的版本，所以應該可以照案通過。

時代力量立委邱顯智指出，有關排黑條款的修法已經討論非常久，台灣從沒有民主走向民主，靠的是公民參與共同體的成員、開放讓人民參與公共事務，因此參政權就是基本權的核心，如果要修法限制參政權，而且是終身限制，真的要非常謹慎。

邱顯智說，時代力量黨團反對用罪名的方式，限制人民終身不得參選，而是應該要用刑度區分，「選罷法涉及從里長、鄉民代表、縣市議員到立委，難道台灣容納不下一個選村長的人，因為被判緩刑終身不得參選」。

柯建銘表示，選罷法修正是眾所矚目、大家都在看的案子，所有版本都會在院會見真章，各黨團都有政治立場，所有人都要政治負責，「終極拿出來的版本才是版本，我們不必在這裡互相刺探彼此」，請朝野黨團回去各自舉行黨團會議，院會表決的時候拿出的版本才算數。

國民黨立委鄭天財質疑，今天既然已經安排院長召集黨團協商，大家應該把主張講清楚，民進黨團的立場到底是什麼，「這個法案要二、三讀的時候，民進黨團要拿出你們的版本，但是今天都還沒討論完」。

民進黨團幹事長鄭運鵬說，「公職人員選舉罷免法」雖然已經在委員會審查通過，但是內政委員會卻有建議修正條文，代表此案根本就沒有共識，所以大家才會沒有簽名，「這兩案就不是共識，大家硬要講有共識」。

擔任會議主席的游錫堃宣讀協商結論，本案在院會進行處理時，非保留部分宣讀後均予以通過，保留部分在院會進行處理前，由各黨團推派1人輪流發言，依序為時代力量黨團、台灣民眾黨團、國民黨團及民進黨團。

游錫堃說，每人發言時間為3分鐘，發言完畢後，各該保留條文均不再發言，並且依照上開黨團順序，進行各保留條文黨團版本之處理。

民進黨 柯建銘 國民黨 立法院 選罷法

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