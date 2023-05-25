選罷法排黑條款朝野沒共識 立法院會明天上演表決大戰

立法院今天召集黨團協商，討論「公職人員選舉罷免法」修正草案，其中在排黑條款部分，朝野黨團仍然未能達成共識，全條保留院會處理，民進黨團總召柯建銘說，各黨提出終極版本各自負責，預計在明天表決處理。

柯建銘會後受訪時表示，明天上午的院會將先處理「礦業法」部分條文修正草案，緊接著在下午依序處理「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選舉罷免法」部分條文修正草案，民進黨團成員將會一致性投票。

立法院長游錫堃下午召集黨團協商，研商「公共電視法」、「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選舉罷免法」修正草案等案。

立法院內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍表示，「公職人員選舉罷免法」是由她主審，部分條文的款項已經取得共識，但是沒有簽署黨團協商結論，委員會已經有通過的版本，所以應該可以照案通過。

時代力量立委邱顯智指出，有關排黑條款的修法已經討論非常久，台灣從沒有民主走向民主，靠的是公民參與共同體的成員、開放讓人民參與公共事務，因此參政權就是基本權的核心，如果要修法限制參政權，而且是終身限制，真的要非常謹慎。

邱顯智說，時代力量黨團反對用罪名的方式，限制人民終身不得參選，而是應該要用刑度區分，「選罷法涉及從里長、鄉民代表、縣市議員到立委，難道台灣容納不下一個選村長的人，因為被判緩刑終身不得參選」。

柯建銘表示，選罷法修正是眾所矚目、大家都在看的案子，所有版本都會在院會見真章，各黨團都有政治立場，所有人都要政治負責，「終極拿出來的版本才是版本，我們不必在這裡互相刺探彼此」，請朝野黨團回去各自舉行黨團會議，院會表決的時候拿出的版本才算數。

國民黨立委鄭天財質疑，今天既然已經安排院長召集黨團協商，大家應該把主張講清楚，民進黨團的立場到底是什麼，「這個法案要二、三讀的時候，民進黨團要拿出你們的版本，但是今天都還沒討論完」。

民進黨團幹事長鄭運鵬說，「公職人員選舉罷免法」雖然已經在委員會審查通過，但是內政委員會卻有建議修正條文，代表此案根本就沒有共識，所以大家才會沒有簽名，「這兩案就不是共識，大家硬要講有共識」。

擔任會議主席的游錫堃宣讀協商結論，本案在院會進行處理時，非保留部分宣讀後均予以通過，保留部分在院會進行處理前，由各黨團推派1人輪流發言，依序為時代力量黨團、台灣民眾黨團、國民黨團及民進黨團。

游錫堃說，每人發言時間為3分鐘，發言完畢後，各該保留條文均不再發言，並且依照上開黨團順序，進行各保留條文黨團版本之處理。