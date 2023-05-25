韓國新駐台代表李殷鎬訪黃偉哲 加深台韓經貿科技交流
駐台北韓國代表部新任代表李殷鎬率辦事處官員一行3人今天拜會台南市政府拜會，市長黃偉哲偕新聞及國際關係處長蘇恩恩迎接訪團，雙方就台南與韓國間的未來交流進行規劃討論。
黃偉哲祝賀李殷鎬代表就任新職，並表示他擔任立法委員時期就曾赴韓國出差，加上他就任市長後，台南的耶誕跨年系列活動會邀請韓國藝人表演，相當受到市民朋友的喜愛。他期待李代表上任後增加台南與韓國的互動，多方開啟兩地交流，不論是觀光旅遊或文化合作等等，台南皆非常歡迎來自韓國的朋友。
黃偉哲表示，台南即將在2024年迎來一系列台南400的活動，尤其明年初的台灣燈會將是重頭戲之一，他除了邀請韓國一同參加這場盛會外，也邀請李代表任內多來台南走走，體驗古都府城的百年風華。
李殷鎬表示，這是他上任以後首次造訪台灣南部，此行除了品嘗經典的擔仔麵，也走訪安平古堡等古蹟，感受到台南作為歷史首都的魅力。李代表並提及，他是產業背景出身，就任目標是加深台韓間經貿科技交流，而台南以半導體聞名，他非常期待能拓展台南與韓國的科技合作。
李殷鎬今年2月到任，為前韓國戰略物資管理院長，是韓國政府首次派任產業貿易體系人員出任駐台代表。李擁有韓國首爾大學機械工學的學、碩士學位以及美國喬治亞理工學院機械工學博士學位，他在產、商等領域經歷豐富，並曾派駐越南及阿拉伯聯合大公國等國。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言