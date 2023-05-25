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北京不放行陸客…台灣將產生巨大「觀光逆差」 旅遊業界大老憂心

韓國新駐台代表李殷鎬訪黃偉哲 加深台韓經貿科技交流

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右）致贈李殷鎬代表噴印蘭花。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右）致贈李殷鎬代表噴印蘭花。圖／台南市政府提供

駐台北韓國代表部新任代表李殷鎬率辦事處官員一行3人今天拜會台南市政府拜會，市長黃偉哲偕新聞及國際關係處長蘇恩恩迎接訪團，雙方就台南與韓國間的未來交流進行規劃討論。

黃偉哲祝賀李殷鎬代表就任新職，並表示他擔任立法委員時期就曾赴韓國出差，加上他就任市長後，台南的耶誕跨年系列活動會邀請韓國藝人表演，相當受到市民朋友的喜愛。他期待李代表上任後增加台南與韓國的互動，多方開啟兩地交流，不論是觀光旅遊或文化合作等等，台南皆非常歡迎來自韓國的朋友。

黃偉哲表示，台南即將在2024年迎來一系列台南400的活動，尤其明年初的台灣燈會將是重頭戲之一，他除了邀請韓國一同參加這場盛會外，也邀請李代表任內多來台南走走，體驗古都府城的百年風華。

李殷鎬表示，這是他上任以後首次造訪台灣南部，此行除了品嘗經典的擔仔麵，也走訪安平古堡等古蹟，感受到台南作為歷史首都的魅力。李代表並提及，他是產業背景出身，就任目標是加深台韓間經貿科技交流，而台南以半導體聞名，他非常期待能拓展台南與韓國的科技合作。

李殷鎬今年2月到任，為前韓國戰略物資管理院長，是韓國政府首次派任產業貿易體系人員出任駐台代表。李擁有韓國首爾大學機械工學的學、碩士學位以及美國喬治亞理工學院機械工學博士學位，他在產、商等領域經歷豐富，並曾派駐越南及阿拉伯聯合大公國等國。

台南市長黃偉哲（右）與李殷鎬代表討論台南與韓國間的未來交流。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右）與李殷鎬代表討論台南與韓國間的未來交流。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右二）偕新聞及國際關係處長蘇恩恩迎接駐台北韓國代表部新任代表李殷鎬及隨行官。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右二）偕新聞及國際關係處長蘇恩恩迎接駐台北韓國代表部新任代表李殷鎬及隨行官。圖／台南市政府提供

台南 黃偉哲

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