韓國新駐台代表李殷鎬訪黃偉哲 加深台韓經貿科技交流

駐台北韓國代表部新任代表李殷鎬率辦事處官員一行3人今天拜會台南市政府拜會，市長黃偉哲偕新聞及國際關係處長蘇恩恩迎接訪團，雙方就台南與韓國間的未來交流進行規劃討論。

黃偉哲祝賀李殷鎬代表就任新職，並表示他擔任立法委員時期就曾赴韓國出差，加上他就任市長後，台南的耶誕跨年系列活動會邀請韓國藝人表演，相當受到市民朋友的喜愛。他期待李代表上任後增加台南與韓國的互動，多方開啟兩地交流，不論是觀光旅遊或文化合作等等，台南皆非常歡迎來自韓國的朋友。

黃偉哲表示，台南即將在2024年迎來一系列台南400的活動，尤其明年初的台灣燈會將是重頭戲之一，他除了邀請韓國一同參加這場盛會外，也邀請李代表任內多來台南走走，體驗古都府城的百年風華。

李殷鎬表示，這是他上任以後首次造訪台灣南部，此行除了品嘗經典的擔仔麵，也走訪安平古堡等古蹟，感受到台南作為歷史首都的魅力。李代表並提及，他是產業背景出身，就任目標是加深台韓間經貿科技交流，而台南以半導體聞名，他非常期待能拓展台南與韓國的科技合作。