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徐巧芯踢爆NCC網站個資漏洞 鄭文燦：已啟動調查

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦。聯合報系資料照
行政院副院長鄭文燦。聯合報系資料照

國民黨台北市議員徐巧芯宣稱國家通訊傳播委員會（NCC）網站有資安漏洞，行政院副院長鄭文燦今天表示，行政院已啟動個資調查機制，若有違反資安法，公私立機構都必須接受裁罰，我們會徹底調查。

徐巧芯表示，因台灣購買國外3C產品只要有WiFi、藍芽等，都要去NCC上傳文件報關，申請書包含姓名、身分證字號、地址，詐騙團體只需取得一組報單號碼，再更動末兩碼即可大量搜索民眾個資。NCC表示歉意，今天系統已更新，新增查詢要件，需要申請人身分證號才能查詢。

鄭文燦下午出席風傳媒2023年淨零趨勢論壇，他表示，行政院已啟動個資調查機制，由數位布會同NCC，針對購買3C產品報關系統，是否有資安漏洞，進行資安調查；若有違反資安法，公私立機構都必須接受裁罰，個資法裁罰很重，從15萬到200萬元不等，行政院會徹底調查。

國民黨北市議員徐巧芯今批政府資安漏洞再添一筆，NCC的網站等於是免費提供詐騙集團台灣人民的個資。本報系資料照
國民黨北市議員徐巧芯今批政府資安漏洞再添一筆，NCC的網站等於是免費提供詐騙集團台灣人民的個資。本報系資料照

資安 行政院 NCC 徐巧芯 鄭文燦

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