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WHA未將台灣參與提案納入議程 蔡總統：遺憾
蔡英文總統今天說，很遺憾今年世界衛生大會（WHA）未將台灣參與的提案納入議程，但台灣有意願也有能力，為國際社會做出更多貢獻。
蔡總統上午接見馬偕紀念醫院烏克蘭醫療團，她表示，俄烏戰爭仍在持續，政府也會持續提供烏克蘭人道援助，以及協助重建事宜。很遺憾今年世界衛生大會未將台灣參與提案納入議程，但台灣有意願也有能力，為國際社會做出更多貢獻，醫療團夥伴為烏克蘭的付出，就是最好的示範。
蔡總統說，馬偕紀念醫院烏克蘭醫療團是台灣第一個前往烏克蘭的醫療團隊，義診過程中，醫療團遇到空襲警報，依然不畏戰火，繼續為當地民眾治療、開刀及衛教，令人感動，更令台灣人民感到非常驕傲，她要向大家致上最深的感謝與敬意。
蔡總統指出，政府會持續提供烏克蘭人道援助，以及協助重建事宜。外交部和衛福部籌組的台灣國際醫衛行動團隊，會在適當時機啟動，進行後續對烏克蘭的醫療援助。
蔡總統說，今年的WHA已經開幕，雖然很遺憾WHA未將台灣參與提案納入議程，但非常感謝許多國家，以各種方式支持台灣參與WHA及世界衛生組織（WHO）。
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