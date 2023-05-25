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徐巧芯踢爆資安漏洞 NCC：已加強網站身分檢核功能

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國民黨台北市議員徐巧芯踢爆NCC網站出現資安漏洞，NCC致歉。圖／本報資料照片
國民黨台北市議員徐巧芯踢爆NCC網站出現資安漏洞，NCC致歉。圖／本報資料照片

國民黨台北市議員徐巧芯踢爆NCC（國家通訊傳播委員會）網站出現資安漏洞，NCC致歉，並表示已於今（25）上午11點改善完成，新增填寫進口人身分檢核等功能，防止民眾個資遭有心人士窺探。

徐巧芯指出，台灣購買國外3C產品，必須要在NCC上傳文件報關，申請書中包含姓名、身分證字號、戶籍與居住地址、手機、E-mail以及印章等資訊，詐騙集團只需要取得一組報單號碼，再更動末兩碼，即可看到其他人的資料，無異是放任民眾資料在網上任詐騙集團下載。

一般來說，若民眾以自用需求進口2部以下的無線電信終端設備、低功率射頻器材，如智慧行手機、藍牙耳機等，‘須至NCC網站「會員入口網」，上傳電信管制射頻器材自用切結書及相關產品資料。

NCC說明，原先為利民眾使用，僅需輸入進口報單號碼即可確認本會比對進度，考量該機制可能遭有心人士利用而造成資安疑慮， NCC業已於該頁面新增要求填寫進口人身分檢核欄位，加強身分驗證。

NCC強調，感謝外界指出該會網站設計以及資安疑慮，並誠摯對受影響的民眾致歉，該會將持續檢討與精進網站檢核功能，加強保護相關民眾個資。

NCC 詐騙集團 個資 徐巧芯

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